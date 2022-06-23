ENDA Holding’te hisse savaşları yeniden patladı

Ege'nin devi ENDA Enerji Holding'in İzmirli ortakları ile holdingte yüzde 26.82 hissesi bulunan Verusa Holding yönetiminin anlaşmaya vardığı ve şirketin Egeli ortakların istediği gibi sermaye artırımıyla borsada halka açılma kararı aldığını geçtiğimiz Aralık ayında haber olarak duyurmuştuk.

Bunun böyle olduğunu ise bizzat ENDA Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu açıklamıştı. Ancak aradan aylar geçti ve halka açılma konusunda bir gelişme yaşanmadı.



A GRUBU HİSSE KRİZİ

Bir okuyucumuz dün konuyla ilgili bizlere bir mail gönderdi. Mailde "Hem Verusa yatırımcıları hem de ENDA'nın küçük ortakları olarak senelerdir halka arzı bekliyoruz. Ama aldığımız duyumlara göre ciddi fikir ayrılıkları devam ediyor. Bizi aydınlatmak için bir haber daha yapabilirseniz çok memnun oluruz" yazıyordu. Biz de konuyu araştırdık. İki taraf arasında şimdi de ENDA'nın içlerinde Lucien Arkas'tan Hüsnü Özyeğin'e kadar ünlü isimlerin bulunduğu Egeli kurucu ortakların elindeki A grubu hisselerin kaldırılıp kaldırılmaması konusunda bir kriz yaşandığını öğrendik.



DÜĞÜMÜ SPK ÇÖZECEK

Verusa Holding, A grubu hisselerin kaldırılması ve tüm hisselerin eşit olması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

SPK'dan henüz şirkete ne yönde bir karar alındığına yönelik bir bildirimde bulunulmadığı kaydedilirken ENDA Holding yöneticileri SPK'nın yeni Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve ekibi ile görüşmek için harekete geçti. Egeli işadamları 1993 yılında şirketi kurarken elde ettikleri A Grubu imtiyazlarını, "müktesep" yani "kazanılmış hak" olarak görüyor ve bırakmak istemiyor. Eğer SPK'dan Verusa'nın istediği gibi A Grubu hisselerin kaldırılması yönünde bir karar çıkarsa da Egeli ortaklar, bir değerlendirme yapıp yargı yoluna gitmeyi planlıyor. Tabii bu süreçte olan ise, okuyucumuzun belirttiği gibi küçük ortaklara oluyor.





EBSO'da yarış başladı

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) başkanlık yarışı başladı.

Mevcut Başkan Ender Yorgancılar, bir daha aday olmayacağını söylüyordu ancak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve üyelerin baskısıyla yeniden aday olma konusunu değerlendirmeye aldı. Gelen bilgiler, Yorgancılar'ın yeniden aday olmaya karar verdiği yönünde. Dün bir açıklama yapan Ege Sanayici ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Mustafa Karabağlı da başkanlık yarışına girmeye niyetli olduğunu söyledi.



HİSARCIKILOĞU DA GELİYOR

Yorgancılar yeniden aday olacağını önümüzdeki Pazartesi günü Swissotel Büyük Efes'te yapılacak meclis toplantısında açıklayacak. Bu toplantının ağır bir konuğu olacak. EBSO Meclis Başkanı Salih Esen geçtiğimiz ayki meclis toplantısında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun kendisini arayarak Yorgancılar'ı bırakma kararından vazgeçirip yeniden adaylığa ikna etmesini talep ettiğini söylemişti.

Hisarcıklıoğlu şimdi de EBSO Başkanı'nın "Yeniden aday olacağım" açıklaması yapacağı bu toplantıya katılacak.

Bunu Hisarcıklıoğlu'ndan Yorgancılar'a çok güçlü bir destek olarak değerlendirilmesi gerekiyor. EBSO kulislerinde Yorgancılar'ın, yarışın favorisi olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Ancak ESİAD gibi önemli bir sivil toplum kuruluşunun başında olan Karabağlı'nın da meclise seçilip ardından Yorgancılar'ı zorlayıp geçecek bir güce ulaşıp ulaşamayacağını da önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

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