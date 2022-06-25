Lamı cimi yok... Orman yakanlar idam edilmeli!

Marmaris'te günlerdir içimizi de yakan orman yangınını çıkaran hain yakalandı ve tutuklandı.

Öfkemiz büyük... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumun nabzını çok iyi tutan bir lider olduğunu bir kez daha ortaya koydu ve "idamı" gündeme getirdi. "Caydırıcı bir ceza, ben de diyorum ki, ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam. Olmalı... Sultan Fatih ne diyor, 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynun vururum.' Bu iş o kadar önemli.

Bütün ormanları yakıyor, ormanlarla beraber hayvanlar da yanıyor. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız" ifadelerini kullandı.

ASMAYALIM DA BESLEYELİM Mİ?

Evet tartışalım ve orman yakanlara idam cezasının verilmesi uygulamasını getirelim... Avrupa Birliği'ne gireceğiz sanarak idam cezasını kaldırdık ancak bu cezanın uygulanması gereken kasıtlı orman yangını çıkarmak, küçük çocukları taciz etmek gibi suçlar var... Dünya toz pembe hümanist hülyalar içinde yaşanmıyor... İdamı ABD de uyguluyor, biz niye uygulamayalım?

Hani bir laf var ya, "Asmayıp da besleyelim mi?" diye... Aynen öyle...

CHP İL YÖNETİCİLERİ İSTİFA EDEBİLECEK Mİ?

İzmir'de dün CHP İzmir İl Yönetim Kurulu'nun İl Başkanı Deniz Yücel'in milletvekili olmak için istifa etmesi halinde yerine gelecek ismin kendi içlerinden biri olması için tavır alacağı iddialarını içeren haberler gündeme geldi. Bu haberi okuyunca gülümsedim. Dışarıdan bir isim atanırsa CHP İl Yönetimi, Genel Merkez'e bayrak açacak öyle mi? Komik...

ONURLU DAVRANMALILAR

Nitekim 2015 yılında Ali Engin'in milletvekilliği için istafasının ardından başlayan yeni il başkanlığı seçimi krize dönüşmüştü. Parti MYK'sının atadığı İzmirli işadamı Bedri Serter'i, mevcut il yönetimi gelen resmi yazıya rağmen kabul etmek istemezken, Serter de kendisine ulaşan resmi atama evrakına rağmen İl Başkanlığı'na gelerek koltuğuna oturamamıştı. Ancak sonuçta Genel Merkez masaya yumruğu vurdu ve Serter İl Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Eğer İl Yönetimi içinde yer alanlar bu düşüncedelerse dışarıdan bir isim atanması halinde onurlu bir şekilde istifa ederler. Yoksa gerisi boş laftan başka bir şey değil...

TANINMIŞ İŞADAMININ 100 MİLYON LİRALIK FABRİKASI SATILIYOR

İzmir'de hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe tanınmış iş insanlarından biri olan ve binlerce kişiyi istihdam eden Hayrettin Akar ve şirketi Akar Tekstil'in konkordato talebi kabul edildi ve mahkeme 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Şimdi mahkemenin atadığı konkordato komiserleri, 3 bin çalışanı bulunan işadamının memleketi Mardin'de kurduğu fabrikayı satma kararı aldı. Satış kararı Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından da onaylandı ve fabrikanın üzerinde uygulanan tedbir kaldırıldı. Buna göre fabrika ve içinde üretim için kullanılan makine ve teçhizat KDV hariç en az 96 milyon liraya satılacak. Gelecek parayla iş insanı Akar ve şirketinin borçları ödenecek.