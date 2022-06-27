Mustafa Başkan’dan Soyer’e ‘İNCE’ dokundurma!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiğinde Körfez için "3 sene sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" sözü verdi. Ancak aradan 3 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen bu sözünü yerine getiremedi. Durum böyleyken Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin atağı dikkat çekti.

Güzelbahçe'de 3 yıldır mavi bayrak alan halk plajında denize giren İnce, bunun fotoğraflarını basın kuruluşlarına gönderdi.



KÖRFEZ'DE YÜZEN İLK BAŞKAN

Belediyenin gönderdiği bültende İnce için "Körfez'de yüzen ilk belediye başkanı oldu" ifadesi kullanılması dikkat çekti.

Ayrıca aynı plajda Soyer'in geçtiğimiz yıl tüplü dalış yaptığına vurgu yapıldı.

Mustafa Başkanın "Körfez'de yüzen ilk belediye başkanı" ara başlığı ve fotoğraflarla duyurduğu bu yüzme işi bugünlerde Körfez'deki kötü koku nedeniyle hedefte olan Soyer'e 'inceden' de olsa "nazire yapmak" değil de nedir?



Böyle bir üslup CHP İl Başkanı'na hiç yakışmadı

Bu ülkede istediğiniz siyasi partiye gönül verebilirsiniz. İstediğiniz siyasi partide yöneticilik de yapabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden yana olduktan sonra hiçbir sorun yok. Herkes de farklı siyasi fikirlere saygı duymak zorunda.

Ancak hangi konumda olursanız olun asgari nezaket kurallarına uymanız gerekir. Hele hele ülkenin Cumhurbaşkanı hakkında konuşurken kullandığınız kelimelere dikkat etmeniz şarttır. Neticede Cumhurbaşkanı bu devletin başıdır.



HIRSLANDIKÇA ÇİRKİNLEŞİYOR

Bunları CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel için yazıyorum... Seçim süreci yaklaştıkça Yücel'in milletvekili olma hırsı depreşiyor ve kullandığı üslup giderek çirkinleşiyor. Zannediyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederse kendisini hemen milletvekili adayı yapacaklar!

En son, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı ağırlamasıyla ilgili öyle bir çıkış yaptı ki akıl alacak gibi değil...

Lafa bakar mısınız? "Para için tükürdüğünüzü yalayabilirsiniz, bu sizin tıynetinizi gösterir. Fakat seçim öncesi para dilenmek için asla bu ülkenin itibarını ayaklar altına alamazsınız!"...

"Tükürdüğünü yalamak", "tıynetiniz", "para dilenmek" falan... Bu ne çirkin ve bu ne küstah sözler böyle...



SEVİYE BURALARA DÜŞTÜ

Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık destekleriyle iki kez il başkanı seçilmekten başka siyasette hiçbir başarısı olmayan Yücel, bu sözleriyle asıl kendi tıynetini ortaya koymuş oldu.

İzmir'de bugüne kadar CHP İl Başkanlığı koltuğunda Selçuk Ayhan, Tacettin Bayır gibi konuşması ve üslubuyla nice beyefendi isimler gördük.

Maalesef şimdi seviye Deniz Yücel gibilere kadar düştü...Yazıklar olsun...

Bu arada Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca'yı da Yücel'e ağzının payını verdiği için tebrik ediyorum...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın