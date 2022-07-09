Gayrimenkulde iki bayram bombası!

Kurban Bayramınız mübarek olsun... Bayrama girerken İzmir'de gayrimenkul sektörünü hareketlendiren iki bomba gelişme oldu. İlki Mavişehir ve Balçova'daki Ege Park Alışveriş Merkezleri'yle ilgili... İzmir'de Ege Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanlığı'nı yapan ve bugünlerde Ege Bölgesi Sanayi Odası başkanlığı için adaylığını açıklayan tanınmış Mustafa Karabağlı, Cenk Karece, Azat Yeşil ve Efrahim Çekiç gibi tanınmış işadamlarının geçtiğimiz Şubat ayında kurduğu Park Gayrimenkul A.Ş'nin, bu iki AVM'yi devralmak için alacaklı bankalarla anlaştığı belirtildi. İki AVM'nin sahibi konumundaki şirketleri devralmak için de görüşmelerde de sona yaklaşıldığı kaydedildi.



Bu arada Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Bodrum Gökçebel Mahallesi'nde satışa çıkardığı 22 bin 152 metrekare büyüklüğündeki 10 parsel için en büyük teklif de yine İzmir'den geldi. O teklifin sahibi ise, Park Gayrimenkul şirketinin de büyük ortaklarından biri olan ve İzmir'de geçtiğimiz aylarda 335 ortak ve 110 milyon lira sermaye ile yani büyük bir güç birliğiyle kurulan İzmir Girişim Grubu Gayrimenkul Turizm Teknoloji Sportif Yatırım A.Ş. oldu. Pazarlık sonucu teklif edilen fiyat ise, tam 246 milyon 500 bin lira... Park Gayrimenkul'ün Başkanlığını Mustafa Karabağlı yürütüyor.

Bu şirkette Başkan Yardımcısı olan tanınmış işadamı Cenk Karace ise, İzmir Girişim Grubu'nun başkanlığını yürütüyor.

İzmir Girişim Grubu şirketinin ortakları arasında Mustafa Karabağlı, Sinan Atik, Azat Yeşil, Cem İnam, İlker Ergüllü, Volkan Sintaç, Yücel Yetik gibi tanınmış işadamları da yer alıyor.



'KONUT PROJESİ YAPACAĞIZ'

İzmir Girişim Grubu A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Doğan'la bu iki gelişmeyi konuştuk.

Teklif verdikleri arsanın Bodrum'da kalan değerli son arsalardan bir tanesi olduğunu ifade eden Doğan, burayı devraldıklarında villa ve benzeri konutların bulunduğu bir gayrimenkul projesi hayata geçireceklerini söyledi. Park Gayrimenkul şirketinin de büyük ortaklarından biri olduklarını ifade eden Doğan, bu şirketin de Mavişehir ve Balçova'daki Ege Park'larla ilgili bankalar boyutundaki sorunları çözdüğünü ve bu iki AVM'nin sahibi konumundaki KTZ Gayrimenkul ve Ege GCM şirketlerini devralmak için de sahipleriyle mutabakat sağlandığını söyledi.



"İZMİR'E BÜYÜK İLGİ VAR"

İzmir Girişim Grubu A.Ş. olarak gayrimenkul yatırımlarında Türkiye'deki imkanları sürekli araştırdıklarını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Bu imkanların fizibilitesini yapıyoruz.

Karlı olacağını düşündüğümüz yatırımlara da talip oluyoruz. Bunlardan ilki Bodrum'daki bu arsa oldu. İzmir'de de arsaları sürekli takip ediyoruz. Ancak, İzmir'e çok ilgi var. Bu ilgiden dolayı bazen arsaların fiyatları beklenenden çok yükseliyor.

Bizim fizibilitemize göre belirlediğimiz makul fiyat sınırların çok üstünde çıkıyor.

Biz 335 ortağa karşı sorumlu olduğumuz için biz mümkün olduğu kadar karlılık ve yapılabilirliliği öngörüyoruz. İzmir'de şu an takip ettiğimiz gayrimenkullerde inşallah zaman içerisinde yatırımları gerçekleştireceğiz diye umuyoruz." İzmirli işadamları bu iki yatırım atağıyla ülkemizde kriz çığırtkanlığı yapanlara adeta ders veriyor. İzmir ve Ege'deki gayrimenkul sektörü daha da hareketlenecek gibi gözüküyor.

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