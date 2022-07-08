İzmir, böylesine kriminal kişilerle yönetilmeyi hak etmiyor!

İzmir bu ülkede yaşanılması en çok arzulanan illerinin başında geliyor. Bugün sorulsa belki de İstanbullular başta olmak üzere bu ülkede on milyonlarca kişi İzmir'de yaşamak istediğini söyler. Ancak maalesef İzmir'in çok kötü yönetilme gibi büyük bir sorunu var. İzmir'de iktidar konumunda olan CHP'nin içindeki kavga ve güç savaşları nedeniyle kentimiz ve birçok ilçesi oturduğu koltuğu dolduramayan isimler tarafından yönetilmek zorunda kalıyor.

SAPIR SAPIR DÖKÜLÜYORLAR

İşte şu dönem yaşadıklarımız...

CHP'nin 4.3 milyon nüfuslu kentte bula bula karşımıza başkan adayı olarak çıkardığı kişiler sapır sapır dökülüyor...

Urla Belediyesi'nin CHP'li başkanı Burak Oğuz tutuklandı ve FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Üzerine Menemen'de CHP'den seçilen Başkan Serdar Aksoy, zimmet iddiasıyla tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan hakkında resmi evrakta sahtecilik ve zimmet suçlamasıyla açılan davalarda 10 yıldan fazla hapis cezası isteniyor. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten yargılanıyor.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün de ilçedeki bir manavı mafyaya kurşunlattığı gerekçesiyle 7.5 yıl hapsi isteniyor.

BERAAT ETMİŞ GİBİ SUNDULAR

En son da Menderes Belediyesi'ndeki skandal ortaya çıktı. CHP'li Başkan Musatfa Kayalar, kaçak otel inşaatına göz yumma karşılığında Bodrum'da bir villayı rüşvet olarak aldığı iddialarıyla göz altına alındı. Mahkeme tarafından serbest bırakıldı ancak kendisine adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

CHP, bu serbest kalmayı sanki Kayalar tüm bu suçlamalardan beraat etmiş gibi sunmaya çalıştı. Ancak tutuklama olmasa da Kayalar, ortadaki bu kadar ciddi iddia olması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Önümüzdeki süreçte başka ilçelerde de benzeri skandalların patlayabileceği ciddi ciddi konuşuluyor. Zaten, bu kafayla yaşanmaması da şaşırtıcı olur...

İzmir'deki bu tabloya bakınca üzülmemek, isyan etmemek mümkün değil.

Buradan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine sesleniyorum...

Eyy efendiler!

İzmirli, ne günah işledi de bu güzel kentimizi böyle kriminal kişilere müstahak gördünüz ve görmeye devam ediyorsunuz!

Yazıklar olsun...

İZMİR BARIŞ ÖDÜLÜ YUNAN BAŞBAKAN MİÇOTAKİS'E VERİLİR Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine bir icatla çıktı karşımıza...

Kentin kurtuluşunun 100. yılında İzmir Dünya Barış Ödülü verecekmiş...

Bir de demiş ki, "Biz 100. yılı düşmanı nasıl denize döktük diye değil, 100 yıldır sürdürdüğümüz barışın kesintisiz örneği olarak kutlamak istiyoruz. 100 yılın sonunda İzmir'i barışı kutlayan bir şehir olarak anmak için belki de Nobel'den sonra en büyük ödülünü vermek istiyoruz..." Breh breh breh...

DEMİRTAŞ'A DA ŞAŞIRMAYIZ!

Madem İzmir'de işgalcileri denize dökmemizi artık kutlamayacakmışız, Soyer, oldu olacak bu barış ödülünü de Türkiye'ye karşı hasmane tutumuyla ön plana çıkan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e versin de olsun bitsin... Ya da belediyede bu kadar HDP'li istihdam ettiğine göre bu ödülü Selahattin Demirtaş gibi isimlere verirse de şaşırmayız...