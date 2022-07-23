Mustafa Kayalar’a kim dur diyecek?

Türkiye bir hukuk devletiyse herkes hukuka uymak zorundadır.

Kimse kafasına göre kanunları çiğneyemez. Ancak, Menderes Belediyesi'nde bugünlerde bu hukuk çiğneme işi anlaşılan göstere göstere yapılıyor.

Nasıl mı? Belediyeye yapılan operasyonun ardından rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan ve hakkındaki ağır ithamlarla ilgili yürütülen soruşturmanın selameti açısından İçişleri Bakanlığı'nca başkanlık görevinden uzaklaştırılan Mustafa Kayalar, belediyeyi fiilen yönetmeye devam ediyor da ondan...





BELEDİYE KENDİSİ İLAN ETTİ

Bu bir duyum falan değil. Bunun böyle olduğunu bizzat Menderes Belediyesi yaptığı paylaşımlarla dünyaya ilan ediyor. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan çalışmalarla ilgili dün yapılan paylaşımlarda Kayalar'ın iş başında ekipleri yönlendirirken çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Gazipaşa Mahallesi'ndeki dere ıslah ve yol yapım çalışmaları ile yapılan paylaşımlarda Mustafa Kayalar'ın da bizzat başkanlık yapmaya devam ettiğini gösteren 3 fotoğraf yayınlandı. Herhalde belediyenin sosyal medya hesaplarını yönetenler durumun vahametinin farkına vardı ki, Kayalar'ın fotoğrafları iki sosyal medya platformundan kaldırıldı.

Ancak, aynı şeyi bir başka platformdaki paylaşımlarda yapmayı atladılar.





GÖSTERE GÖSTERE YAPIYOR

Kayalar, yerine bakacak Başkanvekili olarak sözünden çıkmayacağı belli olan zaten kendisi de "Ben emanetçiyim" diyen Erkan Özkan'ı seçtirdi. Bu seçimin ardından Kayalar, Özkan'ı tebrik ederken bile "Menderesimizi CHP bayrağı altında en iyi şekilde yönetmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Yani Kayalar'ın Özkan'ı yönlendireceği ve belediyeyi perde arkasından yönetmeye devam edeceği zaten belliydi. Ancak belediyenin paylaşımlarıyla ortaya çıkan bu tablo, Kayalar'ın belediyeyi perde arkasından değil bizzat göstere göstere yönetmeye devam ettiğini net bir şekilde ortaya koydu. Görevden uzaklaştırılan bir başkan, belediyeyi, böyle göstere göstere yönetmeye nasıl devam edebiliyor? Bu kanunen suç değil mi? Buna neden kimse dur demiyor?

Eğer bu böyle devam edecekse o zaman Kayalar için alınan görevden uzaklaştırma kararının ne anlamı var?