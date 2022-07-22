İzmir’deki 3’lü yapı... Karabağlı’nın cesareti

İzmir iş dünyası sonbaharda yapılacak oda seçimlerine hazırlanıyor. İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ticaret Borsası'nda (İZTB) mevcut başkanlar Mahmut Özgener ve Işınsu Kestelli, yeniden adaylıklarını henüz açıklamasalar da şu an kendi kurumlarında doğal aday olarak öne çıkıyorlar. Karşılarında ise, henüz bir rakip görünmüyor, görünecek gibi de durmuyor.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) ise, Başkan Ender Yorgancılar, aday olmama kararını değiştirdi ve bir dönem daha görev yapmak istediğini açıkladı.

HİSARCIKLIOĞLU VE ÖZGENER

Yorgancılar'ın yeniden adaylık konusunda ikna olmasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere içlerinde Özgener'in de bulunduğu birçok işadamı ve sanayicinin baskısının etkisi oldu. Şurası çok açık ki, İzmir iş dünyasında şu an Özgener-Yorgancılar ve Kestelli ittifakı var. Üç isim neredeyse her konuda birlikte hareket ediyor. İZTO'da Ekrem Demirtaş'ın başkan olduğu döneminde İZTO-EBSO çekişmesi vardı. Ancak Özgener'in gelmesiyle bu da ortadan kalktı. Bu 3 isim birçok projede ortak çalıştı. İZTO öncülüğünde kurulan İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi gibi birçok ortak proje yürüttüler.

KARABAĞLI ADAYLIĞINI AÇIKLADI

İşte böyle bir dönemde Ege Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Mustafa Karabağlı, dün düzenlediği basın toplantısıyla EBSO başkan adaylığını açıkladı. Genelde odalarda aday olmak isteyenler, son kararını meslek komitesi seçimlerinin ardından oluşan tabloya göre verip adaylıklarını öyle açıklar. Baştan aday olarak yola çıkıp komite seçimlerinde hüsrana uğrarsanız başkanlık seçiminde büyük bir fiyaskoya imza atabilirsiniz. Ancak Karabağlı, daha komite seçimlerinin tarihi bile netleşmeden adaylığını ilan etti.

İzmir'deki 3'lü yapının dayanışması ve Yorgancılar'ın Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere birçok önemli isimden destek aldığı bir dönemde hem de daha komite seçimleriyle ilgili tablo bile netleşmeden böyle bir adaylık açıklaması cesaret gerektiriyordu.

Karabağlı da bunu gösterdi.

REKABETTE KAZANAN İZMİR OLACAK

Peki Karabağlı'nın şansı var mı? Açıkçası, kiminle konuşsam Yorgancılar'ı favori gösteriyor. Yorgancılar'ın ardında 2009'dan bu yana yürüttüğü sorunsuz ve birçok kesim tarafından başarılı bulunan bir başkanlık dönemi bulunuyor.

Ancak halen EBSO Meclis Üyesi olan Karabağlı'nın da akıllı sayaç üretiminde önemli bir şirketi kurup büyütmek ve yabancılara satmak gibi bir başarı öyküsü var... Bu kadar erken adaylık açıklamasıyla heyecanının çok yüksek olduğu da görülüyor. O da zaten adaylığını "Birçok sanayici arkadaşımın enerji ve heyecana sahip olduğunu biliyorum. Ben de o kıvılcımı çakacağım.

Bu tabandan gelen bir taleptir, harekettir" diyerek açıkladı. İki ismin yarışında nasıl bir tablo ortaya çıkabileceği önümüzdeki süreçte biraz daha netleşecektir. Ancak şurası kesin ki, iki başarılı ismin yarışması EBSO'nun seçim sürecine önemli bir dinamizm getirecek. Bu rekabetin kazanını İzmir ve dolayısıyla Türk sanayisi olacak.