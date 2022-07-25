Sahilevleri’nde marina tartışması

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in 2023'te ihalesine çıkacaklarını açıkladığı Sahilevleri'nde yapılacak marinaya bölge sakinlerinden tepki geldi. Vatandaşlar projenin bölgeye büyük zarar vereceğini söyledi. Vatandaşı dinlemeye hazır olduklarını söyleyen Engin, "Bölgenin gelişmesini isteyenler de çoğunlukta" dedi

Akdeniz'in en önemli şehirlerinden İzmir'in kent merkezinde bir marina açığı var. Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıl önce aylık 500 bin lira gibi astronomik bir fiyatla kiraladığı İnciraltı girişindeki İzmir Marina, hem düşük kapasitesi hem de büyük tekneler için gerekli olan derinlik açısından istenen standartlara sahip değil. Böyle bir süreçte Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, bu eksikliği gidermek için Sahilevleri'nde 'yap-işlet-devret' modeliyle 100-150 milyon liraya mal olacak 240 yat kapasiteli bir marina yapacaklarını açıkladı.



"KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK"

Engin'in projeyle ilgili açıklamalarına geçtiğimiz günlerde bu köşede yer verdik. Valilik ve ilgili bakanlıkların İzmir'deki birimlerinden de her türlü desteği aldıklarını ifade eden Engin, marinayı kamu kaynağı kullanmadan yapmak için yap-işlet- devret modelini tercih ettiklerini vurguladı. Engin, "Burayı özel sektör yapacak ve belirli bir işletme süresinden sonra bize devredecek. Bu işi yapacak firmaya herhangi bir yat geliş garantisi de vermeyeceğiz. 2023'te ihalesini yapacağız. Zemin etüdü yapıldı. Buna göre projesi yapılacak. Sonra ÇED için başvuracağız. Burada restoran ve kafelerimiz olacak. Bunlar halka açık olacak" diye konuştu.



ÖNDER: BİZE SORULMADI BİLE

İşte bu yazımız Sahilevleri'nde büyük yankı uyandırdı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi olarak da tanıdığımız Sahilevleri Güzelleştirme Derneği yöneticilerinden Esin Önder başta olmak üzere bölgede yaşayan vatandaşlar, bu projeye karşı olduklarını dile getiren mesajlar gönderdi. Projenin Sahilevleri sakinlerine sorulmadan gerçekleştirildiğini ifade eden Önder, "Bölgemizi curcunaya ve ranta teslim edecek bu projeye karşıyız. CHP Genel Merkezi ve milletvekillerine birer mektupla bunu bildirdik. Mücadelemiz sürecek" dedi.



TÜM İZMİR FAYDALANIYOR

Sahilevleri'nin şehir merkezinde olmasına rağmen, yeşil alana ve doğal güzelliklere sahip, kasaba havasında son derece sakin bir yer olduğunu ifade eden Önder, "Burası sadece bizlerin değil tüm İzmirlilerin gelip nefes aldığı bir yer. İzmir merkezinde bu özelliklerde başka bir bölge yok. Bu özelliklerinin korunması adına ve sadece beldemiz değil İzmirimize vereceği zararlar sebebiyle marina projesini istemiyoruz. Sahilimizde balıkçı barınağı, balık mezat yeri, balık lokantaları ve benzerleri ile fakir, zengin tüm İzmir halkı faydalanıyor. Oysa bu projeyle sadece zengin yat sahiplerine tahsis edilecek. Bu CHP'nin 'halkçı' söylemiyle de örtüşmüyor" dedi.





'BAHÇELER İMARA MI AÇILACAK'

Ayrıca yine burada bulunan narenciye bahçelerinin de imara açılmasını beraberinde getireceği endişesine kapıldıklarını anlatan Önder, "Bahçeler hızla el değiştirmeye başlayacak, bu bahçelerin ve ağaçların kurumaması için destek vermesi gereken belediyemizin ise bilinçli veya bilinçsiz bu değerleri ranta kurban edeceği düşünüyoruz. Yolun açılması ile imarın da açılmasının tetiklenmesi en az 1000 konut ve 4/5 bin yeni nüfus ile, demografik yapının değişmesi, altyapının yetersiz kalması, sosyal hizmetlerin talebi karşılamaması ve daha birçok sorunun beraberinde yaşanacağı anlamlarına geliyor" diye konuştu. Bölge sakinlerinden emekli mühendis Nurettin Gündoğar da projenin bölgenin denizle bağını koparacağını ifade etti. Marinanın yapılması için kaba bir hesapla 347 bin ton dolgu malzemesi getirileceğini tespit ettiklerini anlatan Gündoğar, "Bu da 14 bin kamyon demektir. Güzelim Sahilevleri mahvolacak" ifadelerini kullandı.

ENGİN: VATANDASIN DA GÖRÜSÜ ALINACAK

Bölge sakinlerinden gelen bu tekpkiyi Yeni Asır'a değerlendiren Başkan Ali Engin ise, "Vatandaşı her zaman dinlemeye, onlarla konuşmaya hazırız. Bu projeyi istemeyenler de var haklı olarak. Önümüzde ÇED süreci var. Bu ÇED süreci ile beraber tabii ki vatandaşın da görüşü alınacak... Bizler de vatandaşa iyi izah edeceğiz. Onların sözlerine de saygı duymak lazım. İstemeyenler ve 'Bu şekilde kalsın. Biz burada yıllardır oturuyoruz' diyenler de var. Tabii bölgenin kalkınmasını ve gelişmesini isteyenler de çoğunlukta" diye konuştu.

SON SÖZ....

Bu projeye İzmir'de ihtiyaç var. Bölgede yaşayanların da projeye karşı çıkması doğal. Ancak İzmir'in tamamının bu projeden ne kazanacağı ve marinanın çevreye getireceği zararlar da iyi hesaplanmalı ve ona göre hareket edilmeli. Bu hesaplamayı yapacak olan kişi de Başkan Ali Engin... O yüzden İzmir'in bu projeyle elde edeceği kazancı iyi analiz etmek, ayrıca hem bu marinaya ihtiyaç duyanların taleplerini hem de bölge sakinlerinin kaygılarını giderecek formülleri geliştirmek de Sayın Engin'e düşüyor...