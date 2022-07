İzmir Büyükşehir’in dev ihalesinde Nurol sürprizi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu inşaatı işini 529 milyon lira daha yüksek teklif etmesine rağmen Ankaralı Gülermak firmasına verince kriz yaşandı. 3 milyar 921 milyon lira ile en düşük teklifi veren Nurol-Yapı Merkezi, bu karara dava açtı. İzmir İdare Mahkemesi, belediye ihale komisyonunun yeterli incelemeyi yapmadığı gerekçesiyle işin Gülermak'a verilmesi kararını iptal etti. Belediye bu karara karşı Danıştay'a itiraz etti. Ancak Danıştay, İdare Mahkemesi'nin kararını onadı.

Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adeta bir illüzyonist gibi evirdi çevirdi, olayı sanki Danıştay'ın Büyükşehir'i haklı bulduğu şeklinde lanse etti. Soyer'in Danıştay'dan karar çıkmadan önce ihale komisyonunu tekrar toplayıp ihalenin yine Gülermak'a verilmesi yönünde ikinci bir karar aldığı ortaya çıktı. Böylece kendi aklınca mahkemelerin eksik bulduğu hususları tamamlamış oldu.

Soyer, inşaata Gülermak'la birlikte devam edeceklerini açıkladı.

EN DÜŞÜK TEKLİFİ VERDİLER

Şimdi Nurol ve Yapı Merkezi'nin konuyu tekrar mahkemeye götürüp götürmeyeceği merak konusu oldu. Bu durum konuşulurken, İzmir'in kronik sorunlarından biri olan kötü kokunun bitirilmesi için yıllardır bir türlü yapılamayan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazıyla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Büyükşehir'in 4. faz 2. ikmal inşaatı yapım işi için geçtiğimiz günlerde yaptığı ihalede Nurol İnşaat sürprize imza attı. İhalede Nurol İnşaat ve Alkataş İnşaat ortaklığı 428 milyon 975 bin lira ile en düşük teklifi verdi.

İLGİNÇ BİR TABLO OLUŞTURDU

İkinci sıradaki Faber İnşaat-Arbiogaz Çevre ortaklığının teklifi 474 milyon lira oldu. Üçüncü sıradaki Dillingham Cons.

Int. Inc-Özka İnşaat Ortaklığı'nın teklifi ise 614 milyon lira olarak gerçekleşti. Bazı ihale sitelerinde ihalenin sonuçlandığı belirtilirken, dün baktığımız Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun resmi sitesinde ihalenin teklif değerlendirme sürecinin devam ettiği kaydediliyor. Nurol İnşaat, Çiğli Tramvayı inşaatı ihalesini de kazanmış ve 2020 yılı Aralık ayında 414 milyon 182 bin 814 TL bedel üzerinden belediye ile sözleşme imzalamıştı.

İzmir'de Danıştay'ın Buca Metrosu ile ilgili verdiği "iptal" kararı ve Büyükşehir Belediyesi'nin cambazca bir tavırla sanki bir şey yokmuş gibi yoluna devam etmesi tartışılırken yine büyük bir ihalede Nurol İnşaat'ın en düşük teklifi vermesi ilginç bir tablo oluşturmuş oldu.

BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇMELİ

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazının tamamlanması İzmir'deki koku sorununun çözümü için çok büyük önem taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, dün CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan AK Parti Grup Başkanvekillerinin İzmir'de yaptığı toplantıda bu soruna dikkat çekti ve arıtma tesisinin kapasitesinin üzerinde bir yükle çalışması nedeniyle koku sorununun büyüdüğünü ifade etti.

Umarız bu ihalenin ardından 4. faz inşaatı bir an önce başlar ve tamamlanır.

İzmir'in hem Türkiye hem de dünyadaki imajını zedeleyen bu kötü kokudan bir an önce kurtulması gerekiyor.