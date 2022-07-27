Hayrola Murat Bey?

İzmir'in Menderes ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan ve ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı kendisinden çok savunan bir isim var. O isim de Kayalar'ın aday olmasında önemli rol üstlendiği belirtilen ve kendisine kefil olduğu kaydedilen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan başkası değil...

Zaten 3 yıldır bir ayağı sürekli Menderes'te olan Bakan, operasyonun ardından kendini parçalıyor! Önce soruşturmayı yürüten savcıya "kendisini araştıracaklarını" söyleyerek adeta bir göz dağı verdi.

Şimdi de katıldığı bir TV programında Kayalar'ın avukatlığına soyundu.

EŞİ, BABASININ ÇALIŞANI

Biliyorsunuz savcılık soruşturmasında Kayalar'ın kayınpederinin ilçede inşaatı süren ve binlerce metrekare kaçak bölümü olduğu iddia edilen otel inşaatını yapan şirketten aracılar vasıtasıyla 2-2,5 milyon liralık villayı 300-350 bin liraya aldığı iddia ediliyor. Kayalar'ın kayınpederininin 200 bin lira ödeme yaptığı gün aracılık yaptığı öne sürülen firmadan Kayalar'ın eşi Aslı Kayalar'ın hesabına 197 bin lira geri gönderilmesi şüpheli bulunuyor.

İşte Bakan da eşi Aslı Kayalar'ın banka hesap hareketleri konusunda "Belediye başkanının eşi babasının işletmesinde personel... Babası da herkese mal sattığı gibi oraya da mal satmış. Arada bir ticari alışveriş var. Rüşvet alıp vermek için bir gerekçe olmalı. Hiçbir küçük belediye, otel binasının 12 bin metresini yıkıp ayıramaz" açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU DA SAVUNMADI

Bugüne kadar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kayalar'ı koruyan hiçbir açıklama yapmadı. Ancak Murat Bey, adeta kendini parçalıyor. Tamam Murat Bakan, CHP İzmir'de etkili politika yapabilen birkaç milletvekilinden biri, ancak bu konuda gövdesini bu kadar ortaya koymasını yadırgıyorum...

Bugün bir baba bile yeri geldiğinde oğluna kefil olmakta zorlanırken yargıya intikal etmiş bir konuda Kayalar'ı nasıl ve niçin böyle peşin bir hükümle suçsuz ilan ediyor anlamıyorum. Dün bu açıklamalarıyla ilgili bir eleştiri yazısı kaleme alan bir meslektaşımız kendisine şunları sormuş, ben de altına imza atıyorum: "Sayın Bakan siz avukatsınız değil mi? Yasa ve yönetmelikleri bizden daha iyi bilmektesiniz...

Evet kimse yargılanmadan suçlu ya da suçsuz diyemeyiz... Lakin siz yargılanmadan direkt suçsuz nasıl diyebiliyorsunuz?" Evet, neden Murat Bey? Hayrola...

ESNAF BAKANI'NI DA BULDUK: BEDRİ SERTER!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha adaylığını bile açıklamamışken iktidar olacaklarını iddia ederek bol keseden vaatlerde bulunuyor. Ancak bu söylemleriyle İzmir'de bugüne kadar çok da bir maharetlerini görmediğimiz bazı CHP'lilerin hayalleriyle oynuyor...

Birçoğu işi gücü bırakıp ciddi ciddi bakan olma hayalleri kuruyor. Daha önce Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sağlık Bakanı olduğunda bu yükle nasıl başa çıkabileceği konusunda karamsarlığa kapıldığını anlatan evlere şenlik bir açıklama yapmıştı. Şimdi de İzmir Milletvekili Bedri Serter, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin'in "Kurulacak olan esnaf bakanlığında esnaf bakanı olmanızı istiyorum" sözüyle gaza gelmiş ve "Buna 'hayır' diyemem...

İnşallah, bakacağız" diye konuşmuş... Ne diyelim? İnsanın konuşurken ayaklarının yere basması çok önemli!