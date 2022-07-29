Abdül Batur’un ‘dobra’ siyaseti!

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 20 senesi Narlıdere'de olmak üzere 23 yıldır başkanlık yapıyor.

Yani Abdül Başkan, şu an İzmir siyasetindeki en kıdemli belediye başkanı...

Batur son dönemde siyasette algı operasyonlarının her şey olmadığını ortaya koyan çıkışlarıyla dikkat çekti.

SOYER'E ARKA ÇIKTI

İlkinde 31 Mart 2019 seçimlerinde rakibi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e kritik bir destek verdi.

Herkes Batur ve Soyer arasında 2024 seçimlerine yönelik bir çekişme olduğunu konuşurken Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekilini belirlemek için geçtiğimiz haftalarda yapılan seçimde "Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinin belediye başkanının kendi çalışacağı grup yönetimini seçme hakkı olduğuna inanıyorum" dedi. İstese Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'a yakınlığıyla bilinen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün bu görev için Soyer'e rağmen aday olmasını kullanıp Soyer'i yıpratabilecek bir tavır takınabilirdi. Ancak o doğru bildiğini söylemeyi tercih etti. Ardından da Soyer ile bir yakınlaşma sürecine girdi.

POPÜLİZM YAPMADI

Batur, önemli bir çıkışı da geçtiğimiz günlerde çıktığı TV programında yaptı.

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başta olmak üzere herkes koro halinde "Hükümet İçişleri Bakanlığı müfettişlerini göndererek CHP'li belediyelere nefes aldırmıyor" söyleminde bulunurken o tersini söyledi. Böyle bir baskının söz konusu olmadığını üstüne basa basa vurguladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemini bile yalanlayan bu bu açıklaması belki parti içinde Batur'u zor durumda bırakabilir. Ancak, bence doğru bildiğini söyleyerek popülist bir siyasetçi olmadığını bir kez daha gösterdi ve diğer siyasetçilere de örnek oldu.

ALAKASIZ İŞLER BAŞKANI TUGAY!

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kurduğu Sağlık Bakanı olma hayaliyle ilgili açıklamasını geçtiğimiz günlerde manşete taşımıştık.

Kendisi de estetik cerrah olan Tugay, anlaşılan bu Sağlık Bakanı olma işini kafasına iyice koydu! Çünkü, dün belediye, "Sağlıkta Yeni Çağın Habercisi:

Biorezonans Tedavisi" isimli bir seminer düzenledi. Karşıyakalılar cep telefonlarına mesaj gönderilerek bu seminere davet edildi... Tugay'a buradan soruyorum... Böyle alakasız işlerle uğraşacağınıza biraz daha belediyeye odaklansanız çok daha iyi olmaz mı?

ARKAS 249 MİLYONA 55. GEMİSİNİ ALDI

Bomba bir haber de ekonomiden...

Birileri Türkiye ekonomisi hakkında kriz tellalığı yaparken İzmir'in devi Arkas Holding'ten önemli bir yatırım haberi geldi. Dünyada gemi fiyatları yükselirken Arkas, filosuna 55. gemisini kattı. 4'ü akaryakıt ve 48'i de konteyner taşınan 54 gemisi bulunan Arkas, ilk kuru yük gemisini de geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan aldı. Yunanlı armatörden 14 milyon dolara (249 milyon lira) alınan Nicolaos A isimli supramax gemi, kiralandı.

Adı da kiralanan firmanın isteğiyle Zeynep C olarak değiştirildi.

İZMİT'TE LİMAN KURUYOR

Öte yandan Arkas'ın İzmir Kartepe'ye kurduğu demiryolu limanı yatırımı da hızla sürdüğü kaydedildi. Arsası hariç 80- 85 milyon dolara (1 milyar 258 milyon lira) mal olması planlanan limanın bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.