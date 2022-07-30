Caba’nın onayı 45 gündür neden çıkmadı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Tunç Soyer'in biletini kestiği Genel Sekreter Buğra Gökçe, gittiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde nazire yaparcasına Başkan Ekrem İmamoğlu'yla birlikte fotoğraflarını paylaşıp duruyor.

Soyer ise, Gökçe'nin yerine hala bir kişiyi atayamadı. Soyer, Gökçe gidince yerine sürpriz bir kararla Sayıştay Denetçisi Cengiz Caba'yı getirmek istedi. Caba da teklifi kabul etti ancak Soyer'in Sayıştay'a gönderdiği "kurumlar arası geçiş talebi" yazısı 45 gündür onay almadı.



"MUCİZE OLUR" YORUMLARI YAPILIYOR

Bu süreçte Soyer'den bu talebini geri çekme yönünde ikinci bir yazının da Sayıştay'a gitmediği belirtiliyor. O halde onay neden çıkmıyor? Ayrıca Caba için 45 gündür çıkmayan geçiş onayı bu saatten sonra çıkar mı? Hem Sayıştay hem de belediye çevrelerinde çıkmasının artık mucize olacağı yorumları yapılıyor. Caba'nın emekliye ayrılıp gelmeye de sıcak bakmadığı iddia ediliyor... Edindiğimiz bilgiler, Caba'nın İzmir'e gelişini engellemek için çalışanların çok olduğu yönünde.



GÖKÇE DÖNEMİ FİİLEN SÜRÜYOR

Diğer yandan İstanbul'a gitse de Büyükşehir Belediyesi'nde Buğra Gökçe dönemi resmiyette olmasa da fiiliyatta hala sürüyor.

Belediye bürokrasisi büyük oranda Gökçe'nin şekillendirdiği biçimde görevine devam ediyor. Şu an Gökçe'nin koltuğuna vekaleten bakan Barış Karcı da onun döneminde genel sekreter yardımcısı olmadı mı?

Caba'nın gelmesinin Büyükşehir'de Buğra Gökçe döneminin de fiilen de sona ermesi anlamına gelmesi bekleniyordu. O yüzden Caba'nın gelememesi halinde en çok sevineceklerin başında Buğra Gökçe'nin geleceği de muhakkak. Bundan sonraki süreci hep birlikte yaşayıp göreceğiz.



Keskin Bakan İzmir'e zarar!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'a yatırım yapacakları tehdit etti. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da Kılıçdaroğlu'na özendi ve Çeşme Projesi için aynısını yaptı. İzmir'de 15 milyar dolar yatırım çekecek ve 100 bin kişiye istihdam sağlayacak bu projeyle ilgili Arap sermayesine "İzmir'e gelmeyin" diye ültimatom verdi. Bakan'a neler oluyor bilmiyorum.

Geçtiğimiz günlerde de kendisine yakın bir isim olan CHP'li Başkan Mustafa Kayalar'ın rüşvet aldığı iddiaları da bulunan Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısını tehdit etmişti. "Keskin sirke küpüne zarar denilir" ya bizce 'keskin' Murat Bakan da İzmir'e zarar veriyor...

Soyer bu çılgınlığı yapabilir mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, belediyenin Buca Metrosu inşaatı ihalesini neden 529 milyon lira daha yüksek fiyat veren Ankaralı Gülermak firmasına verdiğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Buca için alınacak finansmanla asıl bir türlü bitirilemeyen ve yine aynı fırmaca inşa edilen Narlıdere Metrosu'nun tamamlanmasının amaçlandığını öne sürdü. Buca Metrosu'nu finanse eden kuruluş Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), böyle bir hülleye izin verir mi? Hiç sanmıyorum...Soyer'in de böyle bir çılgınlığa da imza atma cesaretini gösterebileceğini de düşünmüyorum.