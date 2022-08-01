Tugay’dan Soyer-Yücel’e ‘masa’ tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in aralarındaki anlaşmazlıklara son verip yakınlaşmaları hatta birçok konuda birlikte hareket etmeye başlamaları CHP il örgütünde dengeleri sarstı. Bu durumdan özellikle Soyer ile seçim öncesinden bu yana birlikte siyaset yapan isimler çok rahatsız oldu. Bunlardan biri de Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay... Sizlere bu köşede daha önce Tugay ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun siyaseten birlikte hareket edip, örgütte 3. bir yol oluşturmak için görüşmeler yaptıkları yönündeki duyumlarımızı aktarmıştık. İki isim de görüştüklerini doğrulamış ancak 3. yol oluşturmak istedikleri ile ilgili kısmını inkar etmeye çalışmıştı.



"BİZİM DE KENDİ MASAMIZ VAR"

Şimdi kulağıma yeni bir bomba geldi.

Buna göre Cemil Tugay, görüştüğü ve içlerinde birkaç milletvekilinin de olduğu bazı partililere, "Deniz Yücel'den çok rahatsızım. Yücel ve Soyer, yakınlaştı. Bir masa kurdular. Beni dışarıda bıraktılar.

Benim Muhittin Başkan ile yakınlaşmamdan çok rahatsız oldukları için böyle bir güç birliği yaptılar. Ama bizim de kendi masamız var" dediği öne sürülüyor.



"GÜMRÜKÇÜ DE DESTEKLİYOR"

Hatta şu günlerde Tuncay Özkan ekibinin İzmir'deki başı konumundaki Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün de, Tugay ile yakınlaştığı iddialar arasında.

Öte yandan Deniz Yücel'in geçtiğimiz günlerde örgüt yöneticileriyle toplantıda yaptırdıkları anketin sonuçlarını paylaştığı ve "Çiğli ve Karşıyaka'da oylarımızda düşüş olduğu gözüküyor" dediği öne sürülmüştü.

İşte bu yukarıda yazdıklarımız da hesaba katılınca akıllara "Acaba Deniz Yücel, Gümrükçü ve Tugay'ın başarısız olduğunu ima eden bu açıklamayla, oluşumunu sürdürdükleri bu masaya operasyon mu çekiyor?" sorusunu da getirmiyor değil.

Tüm bunlardan ayrı olarak şunu da belirtmek istiyorum. "Masa kurmak" mafya terminolojisinde geçen ve atv'nin efsane dizilerinden "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"da sık sık kullanılan bir terimdi. Mafya terminolojisinin CHP içindeki siyasette de kullanılmaya başlaması çok manidar!



Gaziemir İlçe Başkanı'nın olay fotoğrafı

CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan'ın geçtiğimiz günlerde viski içerken paylaştığı fotoğraf olay oldu.

Özkan tepki gören fotoğrafı kaldırdı. Öte yandan, CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in de Özkan'ı arayarak "Muharrem ayı yaklaşmışken böyle bir fotoğraf paylaşman Alevi vatandaşları incitebilir. Hemen kaldır" dediği iddiası da ortaya atıldı. CHP sürekli "vatandaş aç" diye algı oluşturmaya çalışıyor ya, Özkan'ın içtiği viskinin şişesinin fiyatına baktım 650 liraymış. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun da belediyenin aylık 480 bin liraya boş yere kiraladığı İzmir Marina'da yine belediye tarafından açılan restoranda da "viski" keyfi yaptığını ortaya koyan fotoğraflar çıkmıştı.

Yani anlaşılan CHP'li yöneticilerin tuzu kuru.