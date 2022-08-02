Tuncay Özkan da ‘gevrek bakanı’ olsun

İzmir'de CHP örgütünün patronu olmaya soyunan ancak kurultayda delegeden çizik yiyince eldeki bulgurdan da olup genel başkan yardımcılığını kaybeden Milletvekili Tuncay Özkan'ın dramı, genç siyasetçilere ibret olur...

Geçtiğimiz günlerde de bu köşede yazdım... Özkan'ın bir dönem patronu olacağı hevesine kapıldığı İzmir'de artık tek yapabildiği siyaset, Alsancak'taki ofisinin önünde tezgah açan gevrekçide video çekmek... Geliyor gevrekçi, gidiyor gevrekçi... Bu yazımızın ardından 30 Temmuz'da yine bu gevrekçinin başına çöreklenmiş ve bir kahvaltının 15 liraya mal olduğunu video ile anlatmış...

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Bu gevrekçi ısrarı nedir böyle anlamak mümkün değil!

Şöyle çık İzmir'in sokaklarına vatandaşlara kötü kokudan, trafikten, köstebek yuvası yollardan neler çektiğini bir sor da görelim... Ama nerede? Bellemiş bir gevrekçi, başka bir şey yok...

Bugünlerde CHP'de herkes sözde bakanlık hayalleri kuruyor ya... Mesela Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay Sağlık Bakanı, İzmir Milletvekili Bedri Serter esnaf bakanı olmayı istiyor ya... İşte hazır bakanlıklar dağıtılmaya başlamışken daha adaylığını açıklamadan vaatler sıralayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Tuncay Özkan'a "Seni de gevrek bakanı yapacağım. Üzme kendini" deyiversin de vekilimiz bir rahatlasın artık! Yoksa gevrekçi önünde heder olacak maazallah!

YORGANCILAR'DAN SOYER'E UÇAK GEMİSİ RAPORU

Sökülmek üzere önümüzdeki günlerde İzmir Aliağa'ya doğru yola çıkacak Brezilya donanmasına ait eski uçak gemisi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Hatta İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, işi "Küçük teknelere doluşalım bu gemiyi Aliağa'ya yanaştırmayıp sivil itaatsizlik yapalım" gibi tehlikeli söylemlere bile vardırdı...

Gemi sökümü bir sanayi kolu... Burada Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar'a da söz düşüyor. Nitekim Yorgancılar'ın da geminin gelmesi ve sökülmesi için lobi yaptığı ortaya çıktı.

Yorgancılar, verdiği bir röportajda bu konuda yaptıklarını anlatmış.

2-3 TON ASBEST ÇIKABİLİR!

"Araştırdım. Gemide 600 ton gibi asbestin olmadığı, 2 veya 3 ton gibi asbest çıkabileceği rapor edilmiş. Bu geminin nükleer değil, makinesi 2000 yılında revizyondan geçirilmiş ve AB normlarında asbestler sökülmüş. Bu gemi Türkiye'ye gelmek üzereyken, tüm raporları paylaşacaklar.

İkincisi, Çevre Bakanlığı'nın açıklamasına göre, gemi geldiği zaman ölçüm yapılacak, eğer AB normlarına uygun olan rakamın üstünde asbest varsa, gemi, getiren firma tarafından aynen geri gönderilecek. İzni verecek olan, kamu kurumudur. Sen ben orada ölçüm yapamayız ki. Bu raporu Tunç Soyer başkanımıza da gönderdim. Bu raporu, gemi söküm sanayicilerinden değil, başka bir yerden aldım. Sivil itaatsizlik konusu ortaya atıldı. Bunlar çözüm değil" açıklamasında bulunmuş. Ben de röportajın içinde kaybolan bu açıklamayı kayıtlara geçmesi için burada aktardım. Umarız bu gemi söküm işi, 'sivil itaatsizlik' gibi isyan çağrışımı yapan noktalara vardırılmadan İzmir için en doğru şekilde halledilir.