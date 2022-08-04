Yücel çıldırttı... 6+1’li masa İzmir’de çatırdadı

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ilginç bir profil çiziyor. Elleri cepte vatandaş ziyaretleri yapıyor, telefonlarını açma zahmetine de genelde katlanmıyor...

İşte Yücel'in bu tavırları, sonunda CHP, İyi Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin gizli ortak HDP ile kurduğu 6+1'li masayı İzmir'de çatırdattı.

Masa İzmir'de bir araya gelemezken Deniz Yücel'in tavırlarının diğer parti il başkanlarını çıldırttığı ortaya çıktı.

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, yaptığı bir açıklamada, Deniz Yücel'i aradıklarında telefonuna bile bakmadığını ve kendisiyle diyalog kuramadıklarını belirterek "güç zehirlenmesi" eleştirisinde bulundu.

'CHP GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞIYOR'

"Türkiye'de 6'lı masa toplandı ama İzmir'de toplanamadı. Biz diğer il başkanları olarak bunun adımını CHP'den bekledik" diyen Sivaslı, "Diğer illerde Büyükşehir hangi partideyse onlar ev sahipliği yaptı. Ama CHP'nin bugüne kadar böyle bir niyeti olmadı İzmir'de... Altılı masa İzmir'de bir güç birliği oluşturdu diyemeyiz. Biz 6'lı masanın toplanması ile ilgili talebimizi birçok defa dile getirdik ama CHP buna pek yaklaşmadı, biraz soğuk kaldı. İzmir özelinde söylüyorum;

CHP'nin biraz güç zehirlenmesinden çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

'DENİZ BEY TELEFONLARA BAKMIYOR'

CHP'li belediyelerle bir problem yaşayıp yaşamadıklarına dair soruyu yanıtlayan Sivaslı, şunları söyledi: "Bizim zaten belediyelerden en fazla salon taleplerimiz oluyor.

Bu da tüm siyasi partilerin talep ettiği bir şey... Ancak salon konusunda bazı belediyelerle sorun yaşadığımız şeyler oldu, bize salon vermek anlamında isteksiz davrandıkları oldu. Hatta CHP İl Başkanı Deniz Yücel'i bu sorunu çözmek için aradım ama kendisi telefonlara bakmayan bir il başkanı olduğu için bu konularda da geri dönüş yapmadı. Biz de bu sorunları kişisel olarak belediye başkanları ile görüşüp çözdük."

BU PARTİLERİ KULLANIYORLAR

Aslında CHP, Ahmet Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partisi'ni, Ali Babacan'ın başkanlığını yaptığı Deva Partisi'ni ve Temel Karamollaoğlu idaresindeki Saadet Partisi'ni çok sevdiği için bu masaya almadı. Onlar da biliyor bu partilerin oy oranlarının çok düşük olduğunu...

Ancak "AK Parti iktidarını yıkalım da nasıl yıkarsak yıkalım. Belki olur da bir rüzgar eser bu partiler AK Parti'den bir şeyler koparır" umuduyla bu partileri kullanmaya çalışıyorlar. Asıl büyük ittifak zaten CHP ile PKK'nın uzantısı HDP arasında kuruldu. Bu iki parti ideolojik olarak aynı noktaya getirildi. İyi Parti de bu ikili ittifaka payanda yapıldı.

AŞAĞILAMAKTAN FARKI YOK

Ancak ne olursa olsun Deniz Yücel'in yaptığı da ayıp. Hatta bu küçük partilerin il başkanlarını aşağılamaktan ve "Siz kim oluyorsunuz da koskoca CHP'nin İl Başkanı'na telefon açarak muhatap olmaya çalışıyorsunuz. Onunla aynı masada oturmaya çalışıyorsunuz" demekten başka bir şey değil. Bir de bu masanın sahipleri iktidar olup ülkeyi yönetme hayalleri kuruyorlar.

Böyle mi yöneteceksiniz Türkiye'yi?

Öte yandan İzmir'de yaşanan bu durum Deniz Yücel'in siyasi kariyerine zarar da verebilir. Eğer genel başkanlardan biri bunu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarırsa Yücel'in milletvekili olma hayali suya düşebilir. İşin bir de bu yönü var.