Karabağlı, ESİAD’da başkanlığı bırakıyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) sonbaharda yapılacak seçim için başkan adaylığını açıklayan Ege Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı (ESİAD) Mustafa Karabağlı, çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya çıkarma yapan ve Anıtkabir'i de ziyaret eden Karabağlı, "ESİAD başkanlığını EBSO adaylığı için kullanıyor" eleştirilerinin önüne geçmek için bu derneğin başkanlığını bırakma kararı aldı.

Bunu geçtiğimiz günlerde toplanan İzmir Başkanlar Kurulu'nda da açıkladı. Yarın veya Cuma günü dernek başkanlığını fiilen bırakacak olan Karabağlı, bu görevi Eylül ayında yapılacak ESİAD balosunda da resmi olarak devredecek.

TİRELİ DEMİRCİNİN OĞLU

Geçtiğimiz günlerde de yazdım. İş dünyasından konuştuğum herkes, halen EBSO Başkanlığını yürüten Ender Yorgancılar'ın arkasındaki İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu desteğiyle seçimin favorisi olduğunu söylüyor.

Ancak Karabağlı'nın çevresinden de kiminle konuşsam "EBSO Başkanlığını çok istiyor, bunun için çok çalışıyor" diyor. Bakalım Tireli demirci bir babanın oğlu olan ve kurduğu şirketi yabancılara büyük paralara satarak başarı yakalayan Karabağlı, EBSO Başkanı olabilecek mi hep beraber göreceğiz...

YORGANCILAR'DAN ŞIK CEVAP

Öte yandan Yorgancılar, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda seçimle ilgili herhangi bir tedirginliği veya kaybetmek gibi bir kaygısının olup olmadığı yönündeki soruya, "Rakiple ilgili olarak, kendilerine başarılar diliyorum. Rakip olması gayet doğaldır. Kendisine güveniyor ki çıkıyor. Tabii ki rakibime oy veren olacak. Sonuçta kazanan EBSO olur" şeklinde centilmence ve şık bir cevap vermiş... Daha önce de dediğim gibi centilmence geçeceği anlaşılan bu yarıştan kazanan İzmir ve Türk sanayisi olacak...

GÜMRÜKÇÜ'DEN DENİZ YÜCEL'E ANKET GOLÜ

CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in yaptırdığı ankette parti oylarının 6 ilçede düştüğü ortaya çıktı.

Ancak basına Yücel'in parti yöneticilerine sonuçlarla ilgili bilgi verirken sadece Çiğli ve Karşıyaka'da oyların düştüğünü söylediği yansıdı. Tabii iki ilçeyle ilgili basında yazılanlar, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başarısızmış gibi lanse edilmesi anlamına geliyordu.

YÜCEL'DE ŞOKE ETKİSİ YARATTI

İşte Gümrükçü'den buna kontra bir atak geldi. Dün Yücel ile birlikte 16 ilçe başkanını kahvaltıda ağırlayan Gümrükçü, konuşmasının sonunda kendisinin Nisan ayında yaptırdığı ve Çiğli'de CHP'nin oylarının 2018 genel seçimlerine göre 5 puan artarak yüzde 49'a çıktığını gösteren anketin sonuçlarını açıkladı. Anketlere güven olmaz, o yüzden bu açıklanan oy oranları doğruyu yansıtıyor mu bilemiyoruz...

Ancak Gümrükçü, bu hareketiyle Yücel'e bir anket golü atmış oldu...