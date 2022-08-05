Duayenlerden Karabağlı’ya “istifa” baskısı

İzmir iş dünyasının önde gelen isimlerinin en önemli gündem maddelerinin başında Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda sonbaharda yapılacak seçimler geliyor. Mevcut Başkan Ender Yorgancılar'ın "Yeniden adayım" dediği ve Ege Sanayici ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Mustafa Karabağlı'nın da şimdiden adaylığını açıkladığı seçim, kulisleri de hareketlendirdi.

Sizlere bu köşede önceki gün Karabağlı'nın "ESİAD başkanlığını EBSO adaylığı için kullanıyor" eleştirilerinin önüne geçmek için görevinden ayrılacağını aktarmıştım. Bunun için de konuşulan tarihin dün veya bugün olduğunu ifade etmiştim. Ancak dün herhangi bir ayrılık veya istifa haberi gelmezken bu noktaya gelinmesinde ESİAD içinde yaşanan ciddi bir tartışmanın etkili olduğunu öğrendim.

"ESİAD ZARAR GÖRMESİN" ÇIKIŞI

Buna göre, Ege'nin patronlar kulübü ESİAD'da daha önce tamamına yakını başkanlık yapmış Cem Bakioğlu, Oğuz Tatış, Samim Sivri, Tufan Ünal, Enis Özsaruhan ve Kemal Çolakoğlu gibi duayen isimler, Karabağlı'nın ESİAD başkanıyken, EBSO adaylığı için çalışma yapmasına karşı çıktı. Bu isimlerin temel itiraz gerekçesini ise, ESİAD'ın yıllarca emek verilip bugünlere getirilmiş bir kuruluş olduğu ve EBSO seçimlerinin içinde bu şekilde yer almasının derneğe zarar vereceği oluşturdu. Duayen isimler, "Karabağlı, EBSO Başkanı seçilirse kendi başarısı olacak ancak kaybederse bu defa ESİAD kaybetmiş olacak. Bu ESİAD'a büyük zarar verir. Derneğimize de haksızlık olur" söylemi üzerinde durdu.

DERNEK ÇALIŞTIRILMAYACAK

Karabağlı da gelen bu tepkilerin ardından bizim de bu köşede duyurduğumuz gibi görevi bırakma kararını aldı. İlk gelen bilgi Karabağlı'nın görevi fiilen bırakacağı ancak Eylül ayı başındaki ESİAD balosunda da resmi olarak ayrılayacağı yönündeydi. Ancak duayen isimlerden gelen tepkiler nedeniyle Karabağlı'nın bugünlerde "istifasını" açıklayacağı belirtiliyor. Ayrıca derneğin baloya kadar çalıştırılmayacağı ve pasif olarak tutulacağı belirtiliyor...

YERİNE KİM GEÇECEK?

Karabağlı'nın yerine kimin geleceği ise, şu an belli değil... ESİAD'daki gelenekte Yüksek İstişare Kurulu ve eski başkanlar toplanır ve yönetim kurulu başkanlığı için bir isim üzerinde mutabık kalır. Genelde temayül başkan yardımcılarından birinin bu görevi sürdürmesi yönünde olur. Şu an Karabağlı'nın başkan yardımcılıklarını ise, iş insanları Sibel Zorlu ve Perihan İnci yürütüyor. Öte yandan iki kulis bilgisi daha aktarayım...

Batı Anadolu Sanayici ve İşinsanları Dernekleri Federasyonu Başkanlığı'nı yürüten ESİAD eski başkanlarından Mehmet Ali Kasalı'nın, Karabağlı'nın EBSO adaylığına destek verdiği belirtiliyor. Öte yandan Karabağlı'nın veda konuşması yapacağı baloda ise, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun sahne alması düşünülüyormuş...