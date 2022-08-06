“ESİAD Başkanı’nın EBSO’da aday olması doğru değil”

Ege Sanayici ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Mustafa Karabağlı'nın sonbaharda yapılması beklenen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) başkanlık seçimlerinde Ender Yorgancılar karşısında aday olmasının iş dünyasında başlattığı hareketlilik sürüyor. Sizlere bu köşede dün, ESİAD içinde duayen bazı isimlerin EBSO adaylığını açıklayan Karabağlı'nın ESİAD başkanlığından ayrılması gerektiği yönündeki talebini aktardık. Öte yandan Karabağlı da Eylül ayında bu görevi resmen bırakacağını geçtiğimiz günlerdeki İzmir Başkanlar Kurulu toplantısında dile getirdi. Dünkü yazımızda ayrıca kulislere de değinmiş ve halen Batı Anadolu Sanayici ve İşinsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) başkanlığı yapan ESİAD eski Başkanı Mehmet Ali Kasalı'nın EBSO seçimlerinde Karabağlı'yı desteklediğinin konuşulduğunu da aktarmıştık.

MEHMET ALİ KASALI: TARAF DEĞİLİM

İzmir iş dünyasının duayen ismi Kasalı, dün aradı ve konuşulan bu iddianın doğru olmadığını belirterek, önemli bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak EBSO, İzmir Ticaret Odası gibi kent için önemli kurumların seçimlerinde taraf olmasının mümkün olmadığını ifade etti. Kasalı, "Hem kişisel hem de temsil ettiğim kurumun politikası olarak böyle bir şeyin mümkün olmadığını vurgulamak istiyorum" dedi. ESİAD'da üst üste iki dönem başkanlık yapan tek isim olduğunu ve geçtiğimiz dönem Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı da yaptığını ifade eden Kasalı, "ESİAD 26 yıl emek verdiğim bir kurum. BASİFED Başkanı olarak iş dünyasını temsil eden odaların veya bir başka kurumun başkanlık seçimi ile ilgili kulislerin bir parçası olmam. Çünkü neden? Son tahlilde EBSO başkanı kim olursa olsun benim İzmir'de beraber çalışacağım kişi olacak. Bugün Ahmet'in karşısında olursam ama Ahmet seçilirse ben onunla yarın nasıl işbirliği yapacağım? Böyle bir tercihte bulunmak BASİFED Başkanı'na yakışmaz" ifadelerini kullandı.

"YORGANCILAR BENİM KARDEŞİM"

"Her hangi bir kişi için ağırlık koymam söz konusu değil. Sayın Ender Yorgancılar benim çok değerli bir kardeşim" diyen Kasalı, şöyle devam etti: "Ender Bey, benim 1980'lerden bu yana birlikte olduğum, Karşıyaka'da beraber yöneticilik yaptığım bir arkadaşım. Dolasıyla böyle değer verdiğim bir kardeşimin taraf olduğu bir şeyde onun aleyhine olan bir ilişki içinde gözükmek beni çok rahatsız eder. Ben taraf değilim. İki kimliğimle de taraf olamam zaten."

"ZATEN EBSO'YU TERCİH ETMESİ YANLIŞ"

Kasalı'ya ESİAD'da bazı duayen isimlerin Kasalı'nın ESİAD başkanlığından ayrılmasıyla ilgili talepleri konusunda ne düşündüğünü de sordum. "Erhan Bey oraya kadar varmayın. Ben ESİAD Başkanı'nın EBSO başkanlığını tercih edip ESİAD Başkanlığını bırakmasını zaten prensip olarak yanlış görüyorum. Mustafa Karabağlı kardeşime de bunu bizzat söylemiş kişiyim. Böyle bir tercihi yanlış buluyorum" diye konuştu. "Peki böyle bir adaylık açıklandı. Şu an ESİAD Başkanlığını sürdürmesini doğru bulmuyor musunuz?" dediğimde ise, "Bence doğru değil. Ancak o tartışma benim için çok önemli değil. EBSO başkanlığını tercih etmiş olması benim açımdan Mustafa kardeşimle ilgili birçok şeyi ifade ediyor zaten. Yani şu anki o tartışmanın bir parçası değilim. Biz bunu kendi içimizde, aile içinde yapıyoruz" ifadelerini kullandı. EBSO seçimleri ve ESİAD içindeki gelişmelerle ilgili yazılarımız devam edecek.