Yok artık Soyer... İzmir, Sinop’a 12 milyonluk asfalt yaptıracak!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, artık kantarın topuzunu iyice kaçırdı. İzmirlilerin bugün en büyük sıkıntılarının başında bozuk yollar geliyor. Maalesef birçok ilçede köstebek yuvası gibi yollarda araçlarımız heba oluyor. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaca yetişemediği gibi zaman zaman ilçe belediyelerin asfalt taleplerini bile karşılayamıyor.

İşte durum böyleyken Soyer'in yaptığı son hamle "Yok artık" dedirtti.

MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK

Bugünkü Büyükşehir Meclis Gündemi'nin 30. maddesinde Soyer'in Sinop'un CHP yönetimindeki Ayancık Belediyesi'ne yapmak istediği asfalt yardımı tartışılacak. 23 bin nüfuslu Ayancık'ta belediye 14 milyon liraya sıcak asfalt yapım işi için bir firmayla sözleşme imzalamış, eğer meclis onay verirse bunun 12 milyon 637 bin liralık kısımını Soyer, İzmirlinin cebinden karşılayacak. Sanki İzmir'deki yolları yaptı bitirdi de sırayı Ayancık'ın yollarına getirdi. Hem belediyenin kasasında para kalmadığı için bazı yatırımları ötelerken böyle bir yardımda bulunması ne kadar doğru? İnsan söyleycek laf bulamıyor. Yazıklar olsun...

UCUZ SİYASETİN BELGESİ BULUNDU

İzmir'de maalesef bazı kesimlerin yaptığı "ucuz siyaset" belgelendi. Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka'da depreme dayanıksız olduğu belirtilen Atakent Anadolu Lisesi'nin yıkılıp arsasının Cengiz İnşaat'a verileceği şayiaları çıkarıldı.

CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve Sevda Erdan Kılıç, bu mantık dışı iddiayı hiç araştırmadan Meclis'e bile taşıdı. CHP İl Başkanı Deniz Yücel de topa girdi ve rant iddiasında bulunarak, "Yandaşa peşkeş hazırlığı kokan bu karar sürecini de, sonrasını da dikkatlice ve yakından takip edeceğiz" dedi.

AYNI İSİMLE OKUL YAPILACAK

Bu iddialar İzmir Valiliği ve Cengiz İnşaat tarafından yalanlandı. Valilik, buraya yine okul yapılacağını açıkladı. Öte yandan bu iddiaların ortaya atılmasından haftalar önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün CHP yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi'ne burada yine aynı isimle 32 derslikli okul yapımı için inşaat ruhsatı başvurusu yaptığının belgesi ortaya çıktı. 6 Temmuz tarihli belge buraya okul yapılacağının bilindiği halde algı oluşturulmaya çalışıldığını gösterdi.

Bu belgeyi bizimle paylaşan Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, "Siyaset sorumluluk ister. Ne soruyorlar, ne araştırıyorlar, sırf algı oluşturmak için konuşuyorlar. İzmirlinin zamanını çalmasınlar. Hepimizin üzerine titremesi gereken Milli Eğitim Müdürlüğümüzün böyle ipe sapa gelmez iddialarla yıpratılmaya çalışılması doğru değil" dedi.