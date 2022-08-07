Cengiz Caba’ya ‘İzmir Büyükşehir’ onayı çıkmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Buca Metrosu ihalesinden sonra anlaşmazlığa düştüğü ve belediyeden gönderdiği Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin yerine atamayı planladığı Sayıştay denetçisi Cengiz Caba'yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Soyer'in genel sekreterlik için sürpriz bir şekilde el sıkıştığı Cengiz Caba'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçişi için yaklaşık 2 aydır beklenen Sayıştay onayı çıkmayacağı kesinleşti. Onayın böyle bir geçişin "etik" açıdan doğru olmayacağı gerekçesiyle verilmediği belirtiliyor.

KARCI VEYA DÖNÜŞÜMLÜ SİSTEM

Bu arada bu gelişmenin ardından Sayıştay tarafından Caba'nın İzmir yerine artık Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin denetimi için görevlendirildiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterliğe şu an 2015 yılından bu yana genel sekreter yardımcısı olan Barış Karcı vekalet ediyor. Soyer'in bu süreçten sonra Karcı'yla devam etme ihtimali yüksek. Ancak genel sekreter yardımcılarına dönüşümlü olarak vekalet görevi verilebileceği de ifade ediliyor.

UTANÇ ÇUKURU İÇİN BÜYÜKŞEHİR'DEN TMSF'YE 3 ARSA

İzmir'in en büyük kamburu Basmane'deki utanç çukurudur. Büyükşehir Belediyesi'nin sattığı eski otobüs garajı arsasında İzmirli işadamlarının güçbirliğiyle kurmak istediği Dünya Ticaret Merkezi, açılan davalar nedeniyle bir türlü yapılamadı. Utanç çukuru 20 yılı aşkın süredir İzmir'in bağrında bir hançer gibi duruyor. Bu çukur probleminin çözümü için bulunan formüller işe yaramadı.

Şimdi bu arsanın yüzde 30'una sahip olan Büyükşehir Belediyesi ile TMSF bürokratları arasında görüşmeler yürütülüyor.

AK Parti cephesi de bu işin çözümü için destek veriyor. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, geçtiğimiz Mayıs ayında Soyer'le buluşup bu meseleyi görüştü.

EGE MAHALLESİ VE İSTANBUL'DA

Büyükşehir ve TMSF'nin masasında takas formülü var. Yani Büyükşehir, bu çukurdaki hisselerini devralmak için TMSF'ye bazı gayrimenkullerini verecek. Büyükşehir Belediyesi'nin TMSF'ye Kahramanlar Semti'nin yanındaki Ege Mahallesi'nden 2 arsa ve İstanbul Beyoğlu'ndaki 697 metrekarelik arsasını takas için önerdiği bilgisini edindim. Ancak TMSF'nin yaptığı hesaplamalarda belediyenin vereceği bu 3 arsanın kurumun Basmane Çukuru'ndaki hisselerinin değerini tam karşılamadığı kanaatinde olduğu yönünde duyumlar da var. Umarız bu problem çözülür ve İzmir bu utançtan kurtulur. Eğer bir sonuca ulaşılırsa Soyer ve sürece AK Parti cephesinden destek veren siyasiler ile TMSF yöneticileri, İzmir tarihine geçer...

AMAÇ BİRİLERİNİ ZENGİN ETMEK Mİ?

İzmir'in Cittaslow'un yani sakin şehir organizasyonunun ilk metropolü olmasından, bu kentte yaşayanların neredeyse tamamının haberi yok. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu proje üzerinden siyaset yapmayı sürdürüyor. Anlaşılan şimdi de birileri zengin edilmek isteniyor. Çünkü belediye bu projeyi tanıtmak ve promosyon ürünleri alımı için ihaleye çıkmış. Toplam 22 bin 530 adet tişört, not defteri, bez çanta, seramik kupa gibi ürünler alınacak.