Soyer’den ‘tehlikeli’ zam oyunu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, önceki akşamki Meclis toplantısında ulaşıma zam kararı aldı. Buna göre 6.5 lira olan tam biniş ücreti 7.5 lira oldu.

Tüm tarifeye zam yapılırken özellikle ilk aktarma ücretine yüzde 100'ün üzerinde zam yapılması ve 1.2 liradan 2.5 liraya yükseltilmesi dikkat çekti. Peki bu karar hukuki mi?

Hayır, kesinlikle değil... Belgeler ve mahkeme kararları ortada...

Ulaşım tarifelerini belirleme konusunda yetkili kurum Ulaşım Koordinasyon Merkezi'dir. UKOME'de Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra ilgili tüm kurum ve kuruluşların da temsilcileri yer alıyor.

Nitekim, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin de 2020'de emsal bir kararı var. Kararda Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yaptığı ulaşım zammı iptal ediliyor ve yetkinin UKOME'de olduğu vurgulanıyor.

UKOME BU ZAMMI REDDETTİ

Başkan Soyer, önceki akşam mecliste CHP ve İyi Partili üyelerin çoğunlukta olmasını fırsat bilerek geçirdiği zam kararını geçtiğimiz günlerde UKOME'ye getirdi ve UKOME bu talebi reddetti. UKOME'nin 5 Ağustos'ta aldığı 2022/570 No'lu kararı önümde. O kararda bu zam talebiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının karşı oylarıyla yani oy çokluğuyla ret kararı verildiği vurgulanıyor. Yani yetkili karar organı UKOME'nin reddettiği zammı Sayın Soyer ve arkadaşları, kanunların arkasından dolaşarak Meclis kararıyla uygulamaya koymak istiyorlar.

Bu akıl alacak iş değil...

Soyer, bir hukukçu ancak mahkeme kararları ve kanunlar nezdinde tehlikeli işler yapıyor. Buca Metrosu ihalesini 529 milyon lira daha yüksek teklif veren şirkete verdi. Üzerine Danıştay, ihalede alınan bu kararı iptal etti. Ancak Soyer, göstermelik bir iki düzenleme yaparak ihaleyi yine aynı firmaya vermekte ısrar etti. Yani mahkeme kararının etrafından dolaştı. Şimdi de zam konusunda aynısını yapıyor ve daha önce bu konuda alınmış mahkeme kararı ile UKOME'nin ret kararının arkasından dolaşıyor.

Bakalım Soyer'in bu tehlikeli yolculuğu nereye kadar sürecek?

ÖZGENER VE KESTELLİ 'RAKİPSİZ' İLERLİYOR

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda mevcut Başkan Ender Yorgancılar ve adaylığını şimdiden açıklayan Ege Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Mustafa Karabağlı'nın yarışı sonbaharda yapılacak seçim öncesi İzmir iş dünyasında heyecan yarattı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ticaret Borsası (İZTB) ise çok sakin. Çünkü şu an için mevcut başkanlar Mahmut Özgener ve Işınsu Kestelli, seçime rakipsiz hazırlanıyorlar.

Karşılarına da bir aday çıkacakmış gibi durmuyor. Sadece İZTO'da odayı 26 yıl yöneten Ekrem Demirtaş'ın yeniden göreve talip olabileceği ihtimalini dillendirenler vardı. Ancak, Demirtaş'la önceki gün görüştüm ve "Aday olacak mısınız?" diye sordum. Şu cevabı verdi:

"Şu an böyle bir düşüncem yok. 26 sene oda başkanlığı yaptım o nedenle artık düşünmüyorum. Ancak tabii ki gelişen süreç içerisinde durum değerlendirilir. Bir ilerlesin takvim bakalım görürüz." Dün İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile de görüştüm. Kendisinin aday olup olmamaya meclise seçildikten sonra karar vereceğini belirten Özpoyraz, Özgener'in şu an için rakibinin görünmemesini ise, "Çünkü çok başarılı. Bütün sektörler kendisinden memnun. O yüzden şu an bir rakibi görünmüyor" şeklinde yorumladı.