CHP İzmir’de anket savaşları

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın yaptığı anket ortalığı karıştırdı. Özellikle İl Başkanı Deniz Yücel'in ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda ankete göre Çiğli ve Karşıyaka'da CHP oylarının düşüşte olduğu yönünde ifadeler kullandığına yönelik haberler savaş çıkardı. Yücel tarafından yalanlanmayan bu bilgi, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'la ilgili sanki başarısızlarmış şeklinde algı oluşturmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürdü.

GÜMRÜKÇÜ MİSİLLEME YAPTI

Bunun üzerine iki başkan da harekete geçti. Gümrükçü, geçtiğimiz günlerde CHP'nin İzmir 2. seçim bölgesindeki ilçe başkanları ve Deniz Yücel'i ilçesinde ağırladığı toplantıda adeta misilleme yaptı. Gümrükçü, kendisinin Nisan ayında yaptırdığı ve Çiğli'de CHP'nin oylarının 2018 genel seçimlerine göre 5 puan artarak yüzde 49'a çıktığını belirttiği anketin sonuçlarını açıkladı.

TUGAY'DAN LİDER ATAĞI

Bu arada Cemil Tugay da ilk önce basına bir demeç verdi ve ilçelerinde CHP oylarının düşmediğini belirterek, İl Başkanlığı'nın anketinin 400 kişi üzerinde yapıldığını oysa kendilerinin 1650 kişi üzerinde yüz yüze görüşerek anket yaptırdıklarını ve orada çıkan sonuca göre oylarının arttığını savundu. Gelen son haberlere göre Tugay bu açıklamayla da yetinmedi. Geçtiğimiz günlerde soluğu CHP İlçe Başkanı Serdar Koç ile birlikte Ankara'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı. Bize ulaşan bilgilere göre, Tugay bu görüşmede Kılıçdaroğlu'na 1650 kişi üzerinde yaptırdıkları ve oylarının yükseldiğini gösterdiğini söylediği anketi de sundu.

"SERDAR KOÇ'A KIZDI" İDDİASI

Öte yandan kulislerde, Tugay'ın İlçe Başkanı Serdar Koç'a da Yücel'in anket sonuçlarını açıkladığı toplantıda belediyeyi savunmadığı gerekçesiyle kızdığı da konuşuluyor. İddiaya göre, Koç'un aksine Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, sözkonusu toplantıda konuşmuş ve ilçe belediyesini savunmuş. Koç ise sessiz kalmış. İşte Tugay da bunu duyunca Koç'a kızıp sitem etmiş...

ÇERÇİOĞLU, GÖKTAŞ'I NEDEN AZLETMEDİ?

Silahlı terör örgütü FETÖ ile ilgili gerçekleri ilk dillendiren isimlerden biri olan akademisyen ve yazar Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen eski özel harekatçı avukat Levent Göktaş, her yerde aranıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yargılandığı bir davada Göktaş'a avukatlığını yürütmesi için vekalet vermişti. Bunu Yeni Asır olarak belgesiyle yayınladık.

YENİ AVUKAT GÖREVLENDİRİLDİ

Ancak anlaşılan Çerçioğlu, Göktaş'ın her yerde aranmasına rağmen kendisini avukatlıktan azletmemiş. Bunu nereden mi çıkarıyorum. Şuradan...

Ankara Barosu, firari Levent Göktaş'ın baktığı davaların takibi için yeni avukat görevlendirmesi yaptı. Göktaş'ın yerine yine aynı baroya bağlı Ali Soykan görevlendirildi. Soykan da, Levent Göktaş'ın Çerçioğlu'nun avukatlığını yürüttüğü dava için Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazı gönderdi ve bu değişikliği bildirdi, ayrıca bunun UYAP sistemine işlenmesini istedi. Bu durumda da karşımıza Çerçioğlu'nun, bunca iddia ve aranma kararına rağmen Göktaş'ı neden azletmediği sorusu çıkmış oldu...