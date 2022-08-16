Ne diyorsun Atila Sertel?

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin eski başkanıdır. O yüzden biz İzmirli gazetecilerin ağabey diye hitap ettiği biridir. CHP'de ön seçimde aldığı oylarla vekil adayı yapılmıştır. Yani tabanın desteğiyle gelmiştir. Ancak dün öyle bir açıklama yaptı ki, çok yadırgadım. Çıktığı bir TV programında "Genel Başkanımız ile bir araya geldiğimde ona 'Ben Oflu'nun Allah'a bağlı olduğu gibi size bağlıyım' dedim. Bir Grup Başkanvekilimiz espri yaptı 'böyle olmaz, araya birilerini koymak lazım' diye" ifadelerini kullandı.

'BENİ ADAY YAP' DEMEK Mİ İSTİYOR?

Seçim sürecine girilirken kullandığı bu sözler, kastını çok aşan, sakıncalı ifadeler oldu... Belki, Sertel bunu kast etmek istememiştir ancak söylediği söze önünden de baksanız ardından da baksanız olmadık bir yere çıkıyor. Üstelik bu, İslam inancına da tamamen ters, kabul edilemeyecek bir söz. Gerçi kendisi milletvekili yapılmasa da saha çalışmalarında en başta olacağını vurguladı... Yani "Milletvekili adayı yapılmasam da küsmem" demeye getirdi. Ancak seçim öncesi vekil adaylığı konusunda tek seçici konumundaki Kılıçdaroğlu için kullandığı bu ifade bal gibi de, "Beni aday yap Genel Başkanım" demekten başka bir anlam ifade etmiyor.

'ÇAV BELLA'CI BANU VEKİL ADAYI MI OLACAK?

İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden Çav Bella şarkısı yayını yapılmasıyla ilgili görüntüleri sosyal medyada ilk paylaşan kişi olan CHP İzmir İl eski Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in başına meğer o gün talih kuşu da konmuş. Neden mi, hakkında bu yüzden açılan davada beraat ederken diğer yandan siyasette yükselmeye başladı da ondan... Hatta geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile makamında ziyaret edip görüştü.

DENİZ YÜCEL DESTEK VERİYOR

Özdemir'e özellikle CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in büyük destek verdiği, hatta Genel Merkez'de Kılıçdaroğlu ile görüşmesi de dahil randevuları onun ayarladığı ifade ediliyor. Şimdi de CHP kulislerinde Özdemir'in önümüzdeki seçimde milletvekili adayı yapılacağı konuşulmaya başladı. Hatta şu anki milletvekillerinden Sevda Erdan Kılıç'ın yerine listeye konulacağı iddiaları bile var. Özdemir, birkaç gün hapse de girmişti. Ancak başta Özdemir için olumsuzmuş gibi görünen bu olay şimdi "mağduriyet" algısı oluşturularak siyaseten işine yaradı.

BÖKE ANKARA'DAN ADAY YAPILABİLİR

Madem kulislerden söz ettik. Öyle devam edelim. CHP'de kulağıma gelen konulardan biri de Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile ilgili... Kendisi İzmir'den ithal aday olarak milletvekili yapıldı. Hatta 2015'te ilk aday yapıldığında "İzmir'de dayımda kalacağım" açıklaması yaparak ithal adaylığını kendisi de tescilledi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yönetimini eleştiren birçok davranış sergilemesine rağmen, nasıl bir gücü varsa, Kılıçdaroğlu tarafından üzeri çizilemedi. Herhalde IMF, Dünya Bankası gibi kurumlardaki geçmişinin bunda etkisi oldu. Hatta üzeri çizilmek bir yana yaptıklarına rağmen genel sekreterliğe bile getirildi. Böke'nin önümüzdeki seçimde İzmir yerine Ankara'dan aday yapılacağı belirtiliyor. Ankara'dan aday yapılırsa İzmir bir şey kaybeder mi? Bugüne kadar İzmir için hiçbir şey yapmadığına bakarsak tabii ki, hayır...