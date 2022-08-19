Dövüş Kulübü CHP İzmir!

Dünyada 1999'da vizyona giren ve başrollerinde ünlü oyuncu Brad Pitt'in de yer aldığı Dövüş Kulübü filmi, hala bir efsanedir. Benim de CHP İzmir'de yaşananları görünce aklıma hep bu film geliyor. CHP'li dostlar kusura bakmasınlar ama partinin İzmir örgütü artık bir "Dövüş Kulübü" haline gelmiş durumda.

Kavgalar, yumruklar, kafa yarmalar aldı başını gidiyor... CHP İl Başkanı Deniz Yücel, siyasi zikzaklar çizerek milletvekili olma hayalleri kurarken örgüt birbirini yiyor... İşte bir çırpıda aklıma gelen dövüşler...

KADIN BAŞKANIN KAFASI YARILDI

■ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in protokol müdürü yaptığı emekli albay Fatih Özkurt, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş'ı ittirerek düşürdü.

Taş'ın başı yarıldı... Aynı olayda Özkurt ile CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Çağdaş Kaya yumruklaştı.

■ CHP İl Gençlik Kolları Kongresi'nde iki adayın tarafları önce birbirleri arasında kavga etti, ardından her iki grup kavgayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.

■ CHP Buca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kılıç, belediyedeki işiyle ilgili yaşadığı sorunlardan sorumlu tutuğu İlçe Başkanı Hacer Taş'ın üzerine yürüdü ve kendisine kül tablası fırlattı.

TOPLANTIDA YUMRUKLAŞMA

■ CHP Buca İlçe toplantısında yumruklar bir kez daha konuştu. İlçe yöneticisi Ali İhsan Yıldız'ın küfürlü konuşmasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Yıldız, ilçe yöneticisi Mustafa Nalkıran'ın göğsüne vurarak itince ikili arasında yumruklaşma yaşandı. Olayın ardından hastaneye giden ilçe yönetim kurulu üyesi Elif Hasdoğan Taşkıran darp raporu aldı.

Ayrıca ilçe yöneticileri Hasan Kurt'ın gözüne, Hakan Dedebal'ın da bacağına darbe aldığı belirtildi.

■ Ne enteresandır ki, yine Buca'da bir restoranda yaşanan olayda CHP Menemen İlçe Yöneticisi Erdal Güneş, Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal'ı arkadan yaklaşarak içki şişesiyle darp etti. Ünal'ın şişeyle vurulan kafası yarıldı.

BAŞKAN KARAKAYALI İŞYERİ BASTI

■ Basında yer alan haberlere göre, Kemalpaşa Belediye Başkanı Başkanı Rıdvan Karakayalı da ilk göreve geldiği aylarda, alacak verecek meselesi yüzünden eski ortağı Sinan Küçük'ün oto yıkama dükkânını bastı ve tehditler eşliğinde Küçük'ü yumrukladı, masadaki eşyaları ve bilgisayarı yere fırlattı.

■ Menemen Belediye Meclisi'nde CHP Grup Başkanvekili Ali Yılmaz ile partiden istifa eden bağımsız meclis üyesi Noyan Özkan birbirine girdi. İkiliyi diğer meclis üyeleri ayırdı. İşte CHP Dövüş Kulübü'ndeki kavgaların listesi böyle uzayıp giderken önceki gün CHP Menderes örgütünden flaş bir haber geldi.

SON KAVGA MENDERES'TE ÇIKTI

İddiaya göre CHP üyesi Tekin Uslu, ilçe belediyesindeki başkanvekili seçiminde partisi tarafından aday gösterilip seçimi kazanan Erkan Özkan'ı değil diğer başkan yardımcısı Mustafa Akın'ı destekledi. Ardından ise, gelini İrem Uslu, belediyedeki işinden kovuldu. Uslu gelininin işten çıkarılmasına tepki göstererek iş akdinin sonlandırıldığına ilişkin tebligatın altında imzası bulunan CHP'li meclis üyesi Halil Şen'i Menderes Belediyesi önünde yakaladı. İddiaya göre Uslu, Şen'e yumruk attı. Aldığı darbe sonucu Şen yere düşerken taraflar arasında arbede çıktı. Gördüğünüz gibi bu tablo karşısında insanın aklına Dövüş Kulübü filmi gelmesin de ne gelsin? O yüzden CHP'de kavga edenlere ve kavga etmeyi düşünenlere buradan sesleniyorum: Lütfen biraz sakin olun... Dünya malı dünyada kalıyor...