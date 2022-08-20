İzmir’de ulaşıma zam çıkmazı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilgili tüm kamu kurumlarının da üye olduğu Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) 5 Ağustos'ta "reddedilen" ulaşım zammını geçtiğimiz hafta CHP ve İyi Parti çoğunluğunun oylarıyla belediye meclisinden geçirdi. Biniş ücretlerini 6.5 liradan 7.5 liraya çıkardı.

Bu köşede biz de bu girişimi "Soyer'in tehlikeli zam oyunu" olarak nitelendirdik.

Çünkü, büyükşehir belediyelerinde ulaşıma zam yetkisi UKOME'ye verildi.

Nitekim İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin de 2020'de emsal bir kararı var. Kararda Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yaptığı ulaşım zammı iptal ediliyor ve yetkinin UKOME'de olduğu vurgulanıyor.

Biz de bu gerçekler ortadayken Soyer'in böyle bir zam girişiminin tehlikeli olduğunu vurguladık.



MUZ BELEDİYESİ DEĞİL

Zammın usulsüz olduğunun ortaya çıkması Soyer'in elini kolunu bağladı.

Bürokratlarından konuyla ilgili rapor istedi ancak 1 haftayı aşkın süredir, meclisten geçirdiği zammı uygulamaya koyamıyor. Pek koyabilecek gibi de durmuyor.

Tabii ki, toplu ulaşımın Büyükşehir bütçesi üzerinde oluşturduğu yükü hafifletmek için zam kararı alınabilir.

Ancak Türkiye bir muz cumhuriyeti olmadığı gibi İzmir Büyükşehir de bir muz belediyesi değildir. Zam kararı da yasal prosedürü neyse o şekilde alınmalıdır.

Öyle "UKOME'de reddedilen zammı çaktırmadan meclisten geçireyim" kurnazlığıyla belediye de yönetilemez.



Serter'e bravo... Neptün Hanım'a rağmen katıldı

İzmir'den Türkiye ekonomisine yıllık 1.6 milyar lira katkı sağlayacak ve 3 bin 500 kişiye aş olacak Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin temeli atıldı. "İzmir'de bir başka tarım mümkün" sloganıyla tarımsal bir takım faaliyetler yürütmeye çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ortalarda gözükmedi. Üzerindeki etkisi herkes tarafından bilinen eşi İzmir Köy- Koop Başkanı Neptün Soyer'in tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerini eleştirirken Tunç Bey'in de bu törene katılması zaten beklenemezdi.



ÖRNEK BİR ADIM ATTI

Ancak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Partili milletvekillerinin neredeyse tam kadro yer aldığı törene CHP'den Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile birlikte katılan CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, "iş ve aş yaratmanın partisi olmadığını, bunu herkesin sahiplenmesi gerektiğini gösteren" örnek bir adım atmış oldu.



MUTLULUK PAYLAŞIMI YAPTI

Üstelik, törenin ardından "CHP İzmir Milletvekili olarak, partimiz için çok önemli olan Dikili'deki törene katılmaktan mutluluk duydum. İzmir için hayırlı olsun" deme cesaretini de gösterdi.

İzmir'de CHP'nin tarım politikaları üzerinde tahakküm kurmuş Neptün Hanım'ın eleştirilerine rağmen Serter'i attığı bu cesur ve doğru adım nedeniyle tebrik ediyoruz.

Kendisini bu köşede sık sık eleştiriyoruz ama doğru yaptığına da doğru deriz...

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