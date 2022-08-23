İşte her şey bu adamın başının altından çıkıyor

"İzmir eyaleti, bayrağı ve parasından" bahseden, "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" diyen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere yönelik harekatına 'savaş' diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı yine yapacağını...İzmir'in kurtuluş zaferi 9 Eylül'ü, hepimize zafer değil 'barış' adı altında kutlamayı dayattı. Her yeri bu afişlerle doldurdu. Sanki o gün bizi katleden, vatanımızı işgal eden Yunan'a karşı zafer kazanmamışız gibi... Tabii ki 'barış' Atatürk'ün üzerinde en çok durduğu kavramlardan biriydi ancak savaşın kazanıldığı gün zaferi, Lozan Antlaşması gibi barışın sağlandığı gün de barışı kutlamamız gerekiyor. Kavramları iğdiş edip sapla samanı karıştırmamamız lazım.Gelelim Soyer'in bu cin fikirlerinin arkasındaki isme...Belediyede Genel Sekreter Buğra Gökçe gönderildiğinden beri artık iyice belirginleşen bir unsur var... O da Soyer'in Seferihisar günlerinden beri danışmanı olan pratisyen hekim Güven Eken'in gücünü katladığı ve neredeyse tüm ipleri eline aldığı...Soyer, Doğa Derneği kurucusu Eken'i Seferihisar'ın ardından Büyükşehir'de de danışmanı yaptı. İlk olarak onun telkinleriyle "Körfez'de sirkilasyon kanalı açmaya gerek yok. 3 yıl sonra Körfez'de yüzeceğim" diyerek bizi bugünlerdeki kokuya mahkum etti. Güven'i daha sonra İZDOĞA şirketinin başına getiren Soyer, aynı ismi şimdilerde kurduğu İzmir Planlama Ajansı'na da başkan yaptı. Yetmedi, Güven'in İZDOĞA şirketi ve ajansı için Mimar Kemalettin Caddesi'nin yanında yüzbinlerce lira kira ödeyerek kocaman bir han bile kiraladı. Yani Güven Eken belediyede o kadar güçlendi ki, artık içinde "hükümdarlık" yaptığı bir hanı bile oldu...Belediyeden edindiğimiz bilgiler, 9 Eylül'de 'zafer' kelimesinin silinip yerine 'barış' söyleminin getirilmesinin altında da onun olduğunu gösteriyor. Diğer yandan dün manşetimizdeki haberde belirttiğimiz gibi devlet İzmir İktisat Kongresi'ni yeniden orijinal binasında düzenlemek için çalışma yaparken Soyer, yine Güven'in aklıyla alternatif bir İktisat Kongresi düzenlemek için uğraşıyor. Yani İzmir'in eyalet olmasını istiyorlar ya şimdi de "Kendi iktisat kongremizi de kendimiz yaparız. Biz özerkliğe doğru yürüyoruz" demeye getiriyorlar.Soyer'in şarkıcı Tarkan ile olan dostluğunda da 3. ayak hep Güven Eken'di Seferihisar döneminden bu yana...Şimdi 9 Eylül'de İzmir'de 'zafer' yerine 'barış' adı altında yapılacak kutlama için Tarkan'a konser verdirerek giriştikleri algı operasyonuna Tarkan'ı da eklediler.Bugünlerde Güven Eken için artık belediyede 2. adam bile denilmiyor. Daha da yukarısı deniliyor. Yani kendisi artık 1. adama yani Soyer'e neredeyse paralel bir yerde duruyor.Bakalım bu gücüyle ve Soyer'in zihnindeki etkisiyle İzmirliler olarak başımıza daha ne işler açacak.