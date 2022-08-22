‘Yüzsüzlüğün daniskası’ diye buna derler!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kentimizdeki en büyük izlerinden biri de İzmir İktisat Kongresi'dir. Atatürk, daha Cumhuriyet'i kurmadan izleyeceği ekonomi politikalarını belirlemek için 17 Şubat-4 Mart 1923'te bu kongreyi İzmir'de düzenledi.

İzmir özellikle seçilmişti. Kongre daha sonra çeşitli tarihlerde 3 kez daha tekrarlandı.

İzmir iş dünyasının bir dönem en önemli gündem maddesi, bu kongrenin 5. kez İzmir'de toplanmasıydı. Ekonomi muhabirliği yaptığımız yıllarda İzmir iş dünyası temsilcilerinin bu yöndeki çağrılarını içeren belki yüzlerce habere imza attık.



ULUSLARARASI BİR KONGRE OLDU

İşte İzmirliler tarafından böylesine heyecanla istenen İzmir İktisat Kongresi'nin 5'incisi de 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihlerinde yapıldı. Kongreye dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte o süreçteki Dünya Bankası Başkası Jim Yong Kim de uluslararası onur konuğu olarak katıldı.

Toplam 4 bin 409 katılımcının bulunduğu kongrede 84 ülkeden 151 yabancı katılımcı yer aldı.



ACIMADAN YIKTILAR

Diğer yandan ise bugünkü manşet haberimizde de yer aldığı gibi İzmir'de Atatürk'ün bıraktığı İktisat Kongresi mirasına açıkça ihanet edildi. İlk İktisat Kongresi'nin yapıldığı Konak'taki tarihi bina 1979'da dönemin CHP'li Belediye Başkanı İhsan Alyanak tarafından yıkıldı.

Üstelik Anıtlar Kurulu tarihi binayla ilgili "tescil" kararı aldığı günlerde acımasızca yerle bir edildi. Alyanak'tan hep bir efsane olarak söz edilir ancak işlediği bu ayıp da tarihe geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi politikalarının belirlendiği bu tarihi binayı yıkmak aynı zamanda CHP'nin de hanesine yazılmış bir utanç vesikasıdır. Üstelik bu binanın yıkıldığı yerin yıllarca otopark olarak kullanılmasına göz yummak da bir başka acı gerçektir.



İŞ DÜNYASI SEFERBER OLMALI

İzmir Valiliği'nin devreye girmesiyle devlet malı haline getirilen alanda şimdi 80 milyon liraya ilk kongre binasının aynısı yapılacak ve burada kongrenin 6'ncısı gerçekleştirilecek. 5'incisinin düzenlenmesi için yıllarca lobi yapan İzmir iş dünyası da bu yeni kongre için seferber olmalı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üzerinden bu kongrede en etkin şekilde yer almalı.



DEVLETİN İŞİNİ DEVLET YAPMALI

Peki, devletin düzenleyeceği kongreye "paralel" korsan bir iktisat kongresi düzenlemeye çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ne demeli?

Hem bu kongre binasını yıkan partinin belediye başkanının koltuğunda oturacaksınız hem de her zaman yaptığınız gibi popüleritesi yüksek olacağını düşündüğünüz İktisat Kongresi gibi devletin işi olan bir etkinliği korsan olarak sahiplenmeye kalkacaksınız... Akıl alır gibi değil!

Yüzsüzlüğün daniskası!

Hem belediyenin iktisat politikalarını belirlemekle ne alakası var? Bırakın da bu işi kongrenin asıl sahibi olan devlet yapsın. Siz de alakasız ne kadar iş varsa yapmaktan bir türlü yoğunlaşamadığınız belediye hizmetlerini yapın...

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