Güzelbahçe karıştı... Başkan yardımcısı izne gönderildi

Güzelbahçe, İzmir'in gelişimine en açık ilçelerin başında geliyor.

Denize kıyısı ve doğal güzelliğiyle gayrimenkul yatırımcılarının da iştahını kabartıyor. O yüzden Güzelbahçe'de rant iddiaları bir türlü bitmiyor. Hakkında en çok iddia ortaya atılanlardan biri de polis memuru kökenli olan ancak belediyede İmardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı yapan Mustafa Günay'dan başkası değil... Kendisi veya ailesine ait işletmelerin usulsüz işgalle genişlediği iddiaları sık sık gündeme getiriliyor.



İNCELEME BAŞLATILDI

İşte şimdi Güzelbahçe Belediyesi'nde şok bir gelişme yaşandı. İki mülkiye müfettişi, tüm işlem ve hesapları incelemek için belediyeye geldi. Edindiğimiz bilgiye göre, Günay da detaylı inceleme yapmak isteyen müfettişlerle tartıştı, adeta birbirine girdi. Müfettişlerin Günay'ın odasında çalışma yapmak istemesi tansiyonu daha da yükseltti. Kriz büyüyünce Başkan Mustafa İnce, Günay'ı yıllık izne göndermek zorunda kaldı. Bu gelişme önce Günay'ın açığa alındığı şeklinde kamuoyuna yansıdı.



İNCE: TATSIZLIK OLMUŞ

Biz de Başkan Mustafa İnce'yi aradık ve doğrudan sorduk; "Mustafa Bey, görevde. Yıllık izinde. Haftaya döner herhalde" dedi. Ben de, "Müfettişlerle yaşanan tartışmanın ardından kendisini siz izne çıkarmışsınız.

Doğru mudur?" diye sordum.

İnce, "Müfettiş beyler geldiklerinde karşılansın istiyorlar, arabalarının, yatacak yerlerinin ayarlanmasını istiyorlar. Bunlarla ilgili ufak tefek hoşnutsuzluklar olmuş. Çözülecek şeyler yani. Onlar devletin temsilcisi, rutin denetimlerini yapacaklar, gidecekler" ifadelerini kullandı.

Gelişmeleri takip edeceğiz...



Soyer, tarihi çanı Yunan'a mı verdi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş gününü adeta savaşın mağlubu Yunan tarafını incitmemek için 'zafer' değil 'barış' temasıyla kutlatma isteği günlerdir tartışılıyor.

Bu tartışmalar sürerken Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde onun isteğiyle Mandalina Üreticileri Birliği'ni kuran ancak daha sonra Soyer'le arası açılan Cumhur Eriş'ten çok konuşulacak bomba bir iddia geldi.



FANUSUN İÇİNDE SERGİLİYORDU

Eriş paylaşımında, "Tunç Soyer'in Yunan hayranlığı eskidir" diyerek "Seferihisar'da yıkılan eski belediyenin arkasında küçük bir itfaiye birimi vardı. Burada asılı duran tarihi, büyük, gösterişli, şık bir kilise çanı vardı. Bu çan eski Yunan kilisesi haraberesinden kalan çandı. Eski belediye binası yıkılınca Tunç Soyer bu çanı makam odasının önünde bir cam küp fanusun içinde sergiliyordu" dedi.



"HERKES BUNU KONUŞUYOR"

Eriş şöyle devam etti: "Ta ki bu çanın kendileri için değerini ve önemini Soyer'den daha iyi bilen Yunanistan İzmir Başkonsolosu hanım uzun zamandır peşinde olduğu bu önemli sembolü Tunç Soyer'den istedi. Soyer'in çanı bu hanıma verdiği belediye içinde ve Seferihisar'da uzun zamandır konuşulmaktadır." Evet Sayın Soyer, bu iddia doğru mu, o çan şu an nerede?