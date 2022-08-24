Bir zam yapmayı bile beceremediler

Evet... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibi bir zam yapmayı bile beceremedi.

5 Ağustos'ta Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 'ret' kararı verdiği zammı, bir uyanıklık yapıp Meclis'teki CHP ve İyi Parti çoğunluğu üzerinden çıkarmak istediler ve 1 liralık zam içeren sözde bir karar aldılar. Ancak, bu hukuksuzdu.

Biz de bu köşede bu hukuksuzluğu yazdık ve gazeteci sıfatımızla Soyer'i bu tehlikeli oyunu konusunda uyardık.



MAHKEME KARARI BİLE VAR

Çünkü, kanunen zam yapma yetkisi artık büyükşehir belediye meclislerinde değil UKOME'lerde. Üstelik daha önce İzmir 4.

İdare Mahkemesi'nin bu gerekçeyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1 Eylül 2020'de yaptığı ulaşım zammını iptal eden emsal bir kararı var. Biz de bu gerçeğe dikkat çektik ve İzmir Büyükşehir'in her ne kadar Soyer tarafından öyle yönetilmeye çalışılsa da bir muz belediyesi olmadığını vurguladık.



YİNE UYANIKLIK PEŞİNDELER

Bunun gündeme gelmesinin ardından hukuksuz olduğu su götürmez olan Meclis eliyle alınmış zam kararını günlerdir uygulamaya koyamadılar. Şimdi bu zammı tekrar UKOME'ye getireceklermiş. Ancak yine uyanıklık peşindeler. Toplu ulaşım zammını dolmuş gibi özel sektörün talep ettiği tarife artışıyla birlikte tek madde olarak UKOME'nin gündemine getirme kararı almışlar. Yani sapla samanı karıştırıp arada kendi istedikleri zam kararını çıkaracaklar. Ancak hukukçular bunun da hukuksuz olduğunu vurguluyor. Çünkü iki zammın birbiriyle hiçbir alakası yok.

Soyer ve ekibi bu beceriksizlikle zam işinin içinden de çıkamayacak gibi duruyor.

Çetin Başkan 1.3 milyonu nasıl ödeyecek?

Sayın Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın! Siz zabıta kökenli bir belediye başkanısınız. Şimdi Turgutlu'dan bazı okurlar sizinle ilgili bir mesaj gönderdi. Siz, başkan seçilmeden önce Kİ-YAP Küçük İşletmeler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'ne üye olmuşsunuz. Ki zaten gönderilen meclis tutanaklarına göre bunu meclis toplantılarının birinde de bizzat kabul etmişsiniz. Aynı kooperatife üye bazı meclis üyeleri de varmış. İşte şimdi bu kooperatif 25 Haziran'daki genel kurulunda Ağustos, Kasım, Şubat ve Mayıs'ta üyelerinden 275'er bin liralık yani toplam 1.1 milyon liralık ara ödeme alınmasını kararlaştırılmış.

Ayrıca Temmuz ayı itibariyle aylık katılım bedeli de 7 bin 500'den 20 bin liraya çıkarılmış. Bu da etti mi yıllık 240 bin lira.

Bunu duyunca üzerime vazife olmasa da sizin adınıza üzüldüm. Çünkü aylığı 111 bin liradan yıllık 1 milyon 340 bin lirayı bu rakamların yanında kuş gibi kalan başkanlık maaşıyla nasıl ödeyeceğinizi düşündüm!

O kafe neden İZDOĞA'ya verildi?

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül İzmir'in kurtuluş zaferini "barış" olarak kutlamak gibi tepki çeken kararlarının arkasında yıllardır danışmanı olan Güven Eken'in olduğunu dün bu köşede yazdık. Yazımız büyük yankı uyandırdı. Okurlarımızdan Eken ile ilgili bazı ilginç mesajlar aldık. Biri diyor ki: "Büyükşehir'in bütün kafelerini Grand Plaza şirketi işletir. Oysa Çiğli Kuş Cenneti'ndeki kafe bu şirketten alındı ve Güven Eken'in başında olduğu belediyeye ait İZDOĞA şirketine verildi. Bunun İzmir'de başka hiçbir örneği yok. Neden böyle bir şey yapıldı, bunun Homa Dalyanı'nda yapılan ve milyonlarca liralık gelir elde edilen balık ticaretiyle bir ilgilisi var mı? Lütfen bunu da araştırın." Bakalım, araştıracağız...