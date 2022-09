Al sana ‘Barışın ikinci yüzyılı’

Yunanistan, Türkiye'ye karşı düşmanlığını yine göstermeye başladı.

Uluslararası anlaşmalara göre silahsız bölge olması gereken Ege'deki adaların Yunanistan tarafından nasıl silahlandırıldığı dün bir kez daha ortaya çıktı. Üstelik getirilen zırhlı araçların ABD yani sözde müttefikimiz tarafından bu ülkeye verilen araçlar olması da işin ciddiyetini daha da artıran bir unsur oldu. Anlaşılan o ki, Güney sınırımızdaki Suriye'de PKK'yı bize karşı silahlandıran ABD, Ege'de de Yunanistan üzerinden bizi çembere almaya çalışıyor.



İZMİR'DE TEHLİKELİ SÖYLEMLER

Yunanistan, ABD'nin de kışkırtmasıyla adaları silahlandırırken İzmir'de ise, "barış" kelimesinin tedavüle sokulması çok manidar. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde kentin her yerini "Barışın ikinci yüzyılı" afişleriyle donattı. 9 Eylül 1922'de bizi yok etmek isteyenlere karşı kazandığımız "zaferi" ise unutturmaya çalıştı. Üstelik Soyer, 9 Eylül gecesi Kordon'da yüzbinlerce İzmirlinin yer aldığı konserde işgalci Yunan'a tek kelime etmediği gibi 9 Eylül'ü sanki Osmanlı'ya karşı kazanmışız, o gün Osmanlı'dan kurtulmuşuz gibi söylemlerde bulunarak "barış" afişleriyle başlattığı algı operasyonunu bir üst noktaya taşıdı.



BUNLARI BİLİNÇLİ YAPIYOR

Daha önce de bu köşede yazdık... Soyer söylediğinin nereye varacağını hesaplayamayacak biri değil. Bu sözleri de basit tesadüflerin değil bilinçli bir planın eseri...

ABD'lilerin 1.Dünya Savaşı'nda hazırladığı haritada olduğu gibi özerk bir İzmir'den bahsetmesi, PKK'nın uzantısı olan HDP'den gelenleri belediyenin kılcal damarlarına kadar yerleştirmesi, İzmir bayrağı ve parasından bahsetmesi, "Kıbrıs'ı Kıbrıslılar'a bırakalım" diyerek adeta Türkiye'nin oradan çekilmesini istemesi hep bilinçli şekilde bulunulmuş söylemler. Yunanistan tehdidini bu kadar artırırken içeride bu söylemlerin gündeme getirilmeye çalışılıyor olması paralel yürütülen bir planın eseri.



OYUNLARINI BOZMALIYIZ

Bu arada Türkiye dün Yunanistan'ın Midilli ve Sisam'a yaptığı bu askeri takviyenin görüntülerini konuşurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir'deydi.

Kemal Bey, Soyer'i bol bol överken bu silahlanmaya değinmemesi de dikkat çektiğini de buraya not etmemiz gerekiyor.

Sayın İzmirliler... Görünen köy kılavuz istemez... Yunanistan, ABD'nin desteğiyle bize karşı adaları silahlandırıyor.

Aklımız başımıza Yunanistan İzmir'de tekrar katliama kalkıştığında mı gelecek?

Uyanmalıyız... Tabii ki barıştan yanayız ancak şu an ön plana çıkarılması gereken barıştan çok bu milletin 100 yıl önce kazandığı zaferi yine kazanacağına olan inancı olmalı... Türkiye'ye karşı açık tehdidin arttığı bir dönemde "barış" adı altında bizi oyalamaya çalışanların oyunlarını bozmalıyız...