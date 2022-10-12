Asıl dönen Çelebi mi CHP mi?

Asker kökenli olan ve FETÖ'nün Ergenekon kumpasında yıllarca hapis yatan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçişi olay oldu. CHP'liler partilerinden seçildikten sonra istifa eden ve en son AK Parti saflarına katılan Çelebi'yi döneklikle suçluyor. Bu bizce büyük bir insafsızlık...

Çünkü CHP'nin kuruluşu ile bugünkü fikri ve ideolojik çizgisi ile Çelebi'nin siyasete girdiğinden beri dile getirdiği fikirler arasındaki değişimi incelediğimizde gerçek ortaya çıkıyor.

CHP VE HDP İTTİFAK KURDU

Çelebi, siyasete atıldığından bu yana tam bağımsızlıktan, FETÖ ve PKK başta olmak üzere terörle sonuna kadar mücadele etmekten bahsediyor. Bugün de AK Parti'ye geçerken aynı gerekçeleri sundu.

Peki Atatürk'ün kurduğu CHP öyle mi?

Maalesef CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, Atatürk'ün koyduğu tüm ilkeleri çiğneyip terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile aynı çizgiye gelmiş durumda.

CHP, HDP ile masa altından ittifak kuruyor, diğer yandan da FETÖ ile söylem birliği yapıyor. O hale geldiler ki, HDP'ye bakanlık vermekten bahsetmeye başladılar.

Bunlar memleket kar afetine uğrarken İngiliz Büyükelçileriyle balıkçıda şarap eşliğinde bir araya geliyorlar. Kılıçdaroğlu, FETÖ terör örgütü üyesi olduğuna yönelik hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve bu cezası İstinaf Mahkemesi'nce de onaylanan İzmirli eski belediye başkanını defalarca makamında ağırlıyor. Belki de kendisine milletvekili adaylığı verecek.

TEZKERELERE BİLE KARŞILAR

CHP ve Kılıçdaroğlu, bugünkü söylem ve eylemleriyle, Türkiye'yi ileride bölünmenin konuşulacağı bir düzleme çekmeye çalışır gibi hareket ediyor. Türkiye'nin terörün belini kırmak için komşu coğrafyalarda yaptığı harekatları bile engellemeye çalışıyorlar. Bunlar için çıkarılan tezkerelere karşı muhalefet ediyorlar.

Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz gibi yerlerde hakkını korumak için yaptığı girişimleri akamete uğratmak istiyorlar.

Bu durum da gösteriyor ki, Çelebi, aynı yerde dururken CHP'nin Kılıçdaroğlu liderliğindeki yönetimi değil 180, 360 derece dönmüş durumda.

TÜRKİYE TESLİM OLMAYACAK

Çelebi, hakkında yapılan eleştirilere dün "FETÖ kumpaslarında kader arkadaşlığı yaptığım komutanlarıma, kardeşlerime, sevdiklerini kaybetmiş ailelerimize sesleniyorum. Başımın tacısınız. Söylediklerimde, hassasiyetlerimde haklı çıkmazsam, bunu teyit etmezseniz siz istediğiniz an siyaseti bırakmayı söz veriyorum" sözleriyle cevap verdi.

Evet, bizce de Türkiye çok da uzun olmayan bir vadede her şeyi, kimin doğru yolda olduğunu kimin de yanlış yolda olduğunu net bir şekilde görecek... Terör örgütleri Türkiye'yi teslim alamayacak

YAZIKLAR OLSUN MAHİR POLAT!

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi CHP'lilerin o kadar zoruna gitti ki arada seviyeyi dibe vurduranlar da oldu. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Çelebi'yi eleştirirken burada yazamayacağımız kadar çirkin ifadeler kullandı. Sonra da yaptığı paylaşımı silip, düzeltmeye çalıştı. Bu kadar hazımsızlık niye? Bir de bunlar milletvekili olacak, Genel Başkan Başdanışmanı olacak... İzmirliler olarak bu çirkinliği yapanları milletvekili olarak görmek istemiyoruz... Yazıklar olsun...