İzmir’e bunları yaşatanlardan hesap sorulmalı

İzmir'de Mart 2019 seçimlerinde göreve gelen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, zimmet operasyonunda görevden uzaklaştırıldı. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle görevden alındı. Oğuz'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Menderes'te de ilçedeki 5 yıldızlı bir otel inşaatının binlerce metrekarelik kaçak bölümlerinin üzerine fazla gitmeme karşılığında bu oteli yapan firmanın Bodrum'da inşa ettiği villalardan birini rüşvet aldığı gerekçesiyle göz altına alınan Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da görevinden uzaklaştırılan bir diğer başkan oldu.

ÇANLAR FOÇA İÇİN ÇALIYOR

Şimdi de çanlar Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz için çalıyor. İlçede tartıştığı bir esnafı Binali Camgöz'ün elebaşılığını yaptığı çeteye vurdurduğu öne sürülen ve bu nedenle hakkında 7.5 yıl hapis istemiyle dava açılan Gürbüz'le ilgili Cumhuriyet Savcılığı dün mütalaasını açıkladı. Savcı, son söz olarak Gürbüz'ün azmettirme suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Karar 28 Ekim'de belli olacak.

Tabii ki, savcının istediği cezanın mahkeme heyeti tarafından aynen uygulanıp uygulanmayacağını bilemeyiz. Belki de beraat verilir ancak tüm deliller incelendikten ve ifadeler alındıktan sonra savcının böyle bir ceza talep etmesi işin ciddiyetini de ortaya koyuyor.

İzmirli, bu başkanlara layık görülecek ne yaptı? Zimmet, yolsuzluk, rüşvet, sahtecilik ve adam vurdurma gibi suçlamalar havada uçuşuyor... Yaşananların belediye başkanlarının aday gösterilmesinde rolü olan CHP İl Başkanı Deniz Yücel başta olmak üzere milletvekili ve genel merkez yöneticilerine bir yaptırımı olmalı. İzmir'e bunları yaşatanlardan mutlaka hesap sorulmalı...

KARŞIYAKA'DA GİRNE KAPIŞMASI

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde Girne Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve İZBETON'un Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile buluştu. Üç isim burada yapılacak altyapı yatırımlarını görüştü. Aldığımız bilgiye göre, bu sırada daha önce de aralarının çok iyi olmadığı bilinen Tugay ve Savaş arasında bir tartışma yaşandı. Aldığımız bilgiye göre, Tugay İZBETON'dan buradaki çalışmalarıyla ilgili şikayetini dile getirdi ve buradaki altyapının bitirilmesini istedi. Kaya ise, kendilerinin çalışma yapması için önce İZSU'nun buradaki çalışmalarını bitirmesi gerektiğini söyledi. Tartışma alevlendi. Bunun üzerine Savaş, arabasına binip ayrıldı.

BAŞKAN VE ARKADAŞI GİTTİ MECLİS ÜYELERİ KALDI!

Girne Bulvarı demişken... Kuzey Kıbrıs'taki Girne şehri ile Karşıyaka yıllardır iyi ilişkileri olan kardeş şehirler. Bu haftasonu Girne'de yapılacak bir festivale Karşıyaka'dan yapılacak katılım kriz çıkardı. Festivale Başkan Cemil Tugay ile iki meclis üyesi Faruk Yıldırım ve Cemil Yüm'ün katılması meclisçe geçtiğimiz Pazartesi kararlaştırıldı. Ancak meclis üyeleri için uçak bileti bulunamadığı söylendi. Bu nedenle Başkan Cemil Tugay ve eşi, Girne'ye gitti. Ancak dün Tugay'ın yakın arkadaşı da olan Meclis Üyesi Mithat Salepçioğlu'nun eşiyle birlikte bu geziye masraflarını kendi cebinden karşılayarak gittiği haberi geldi.

Uçak bileti olmadığı için meclis üyeleri Girne'ye gidemezken Başkan Tugay'ın geziye bir başka meclis üyesi arkadaşıyla gitmesi kriz çıkardı. Gidemeyenler ve bazı CHP'li meclis üyeleri buna tepki gösterdi.