İzmir’in tarımını CHP’li emekli hemşire tanıtacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımla ilgili faaliyetlerini eski adı Baysan olan İZTARIM A.Ş. şirketi üzerinden yürütüyor.

Şirketin, Bayındır'da 65 milyon liralık süt işleme, Bergama'da 15 milyon liralık meyve kurutma ve paketleme, Ödemiş'te de on milyonlarca liralık et işleme tesisi projesi bulunuyor. Şirketin sermayesi en son 163 milyon liradan 263 milyon liraya çıkarıldı.

2 AYLIK ŞİRKETE VERDİLER

Önümüzde, İzmirlinin cebinden böyle büyük paraların aktarıldığı İZTARIM A.Ş'nin geçtiğimiz 2 Eylül'de çıktığı "tarımsal proje ve faaliyetlerinin tatımı ile ilgili görsel film hazırlama hizmet alımı" ihalesinin sonuç ilanı var. İhale "açık" değil de "pazarlık" usulü ile yapılmış.

Sadece davet edilen iki firmadan teklif alınan ihaleyi Fethiye'de daha geçtiğimiz Temmuz ayında kurulan Meer Reklamcılık Ltd. isimli şirket kazanmış... Yaklaşık maliyetin 590 bin lira olarak belirlendiği ihaleyi 544 bin lira ile rakibinden 3 bin lira daha düşük teklif sunmuş. İzmir tarımını tanıtacak Meer Reklamcılık kimmiş, neyin nesiymiş diye araştırdık. Firmanın sahibi CHP'nin Muğla Seydikemer İlçe eski Başkanı olan emekli hemşire Nalan Canpolat çıktı.

Şirketin bir internet sitesi bile yok.

NEDEN BU ŞİRKET ÇAĞRILDI?

İZTARIM 2 Eylül tarihinde yapılan ihaleye, hangi kritere göre daha yeni kurulmuş ve bir iş bitirme tecrübesi olmayan firmayı davet etme gereği duymuş ve işi vermiş anlayamadım. Nalan Canpolat'a ulaştım. Kendisi bana bu şirket için oğluna vekalet verdiğini söyledi. Oğlunun telefon numarasını istedim ve "Oğluma sorayım" dedi ve kapattı. Daha sonra ise, kendisine bir türlü ulaşamadım.

BU NASIL CİDDİYET!

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Başka bir tarım mümkün" sloganıyla müthiş çalışmalar yaptığı yönünde bol bol algı oluşturmaya çalışıyor. Bu çalışmalar İzmir tarımının toplam büyüklüğü içinde çok küçük bir paya sahip olmasına rağmen belediye, sanki ildeki tarımı kendisi ayakta tutuyor ve geliştiriyormuş havasında davranıyor. Bazı ülkelere gönderilen küçük çaplı siparişler çok büyük ihracat yapılıyormuş edasıyla aktarılıyor. Ancak bu ihale, işi ne kadar ciddiye aldıklarını da net bir şekilde gösteriyor! İzmir tarımını CHP eski ilçe başkan olan emekli hemşire üzerine kayıtlı 2 aylık şirkete hazırlattıkları filmle tanıtacaklar. Bravo doğrusu!