Kuşadası’nda dudak uçuklatan vurgun iddiaları

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonda 4 belediye çalışanı ile 12.8 milyon liralık 750 bin ton mıcır ihalesini kazanan ZTB İnşaat şirketinin sahipleri Turan ve Zana Bağı kardeşler tutuklanarak cezaevine konuldu. Belediye Başkanı Ömer Günel operasyon için "kumpas" söyleminde bulundu.

Ancak, ortaya atılan iddialar öyle dehşet verici ki, okuyunca insanın ağzının açık kalmaması ve "Bu ne gözü dönmüşlük" dememesi mümkün değil...

SAHTE TEKLİF VE KAŞELER

İçlerinde Yeni Asır Gazetesi'nde yer alanların da bulunduğu haberlerdeki iddialara göre, Bağı kardeşlerin şirketlerinin Kuşadası'nda 57'si doğrudan temin, 2'de açık ihale ile gerçekleşen ve bedeli 40 milyon lirayı aşan işlemlerde sahte kaşelerle sahte teklif düzenlenmiş. Sahte kaşeler, Turan ve Zana Bağı kardeşlere ait ZTB şirketinin Söke'deki ofisinde bulunmuş.

Buna göre, 750 bin tonluk mıcır ihalesine gelen 2 tekliften biri de sahte kaşe kullanılarak hazırlanmış.

21 MİLYONLUK İHALE DE ÖYLE

Haberlerde ZTB İnşaat'ın yine Bağı'lara ait Maray şirketi ile ortaklaşa kazandığı 21 milyon 250 bin liralık yol yapım ihalesinde de sahte kaşelerle hazırlanmış sahte bir teklifin dosyaya girdiği öne sürülüyor.

Buna göre, Bağı Kardeşler'e ait Maray şirketinin uhdesinde kalan ve ödemesi yapılan 21 doğudan teminde sahte kaşelerle hazırlanmış 39 teklif ele geçirilmiş. Bağı Kardeşler'e ait Lilyum Limited Şirketinin uhdesinde kalan 13 doğrudan teminde de 26 sahte teklife ulaşılmış.

BİLGİLER BELEDİYEDEN Mİ?

İşin en kritik yönü de şu... Yine bu haberlere göre, sahte kaşelerde adı geçen firmalara ait ticari bilgilerin geçmişte bu firmalar tarafından çeşitli vesilelerle Kuşadası Belediyesi'ne verildiği öne sürülüyor.

Eğer bu iddia doğruysa o zaman akla belediyedeki bu bilgileri ZTB İnşaat'a kimin verdiği sorusu gündeme geliyor.

Bu iddiaların bırakın tamamını yarısı bile doğruysa ortada çok büyük bir vurgun var demektir.

"BAĞLARI ORTAYA ÇIKARILMALI"

Mardinli Bağı kardeşler, daha önce gazeteci Ergün Poyraz'ı dövdürdükleri için hapse girmişlerdi. O dönem Bağı kardeşlerin "HDP'li ve PKK sempatizanı oldukları" yönünde iddiaların yer aldığı çok sayıda haber yayınlanmıştı.

İki kardeş de hapisten çıktıktan sonra bu iddiaları yalanlamış ve "Hakkımızda 'PKK terör örgütüne maddi destek verdiğimiz' yönünde tamamen iftira amaçlı ithamlarda bulunuldu. Bunu yapanlar hakkında dava açacağız" demişlerdi.

Biz de bu köşede son mıcır operasyonunun ardından bu iddiaların araştırılması için fırsat doğduğunu belirtmiş ve "Yargı, Bağı kardeşlerin bağlantılarını, belediye ve Başkanı Ömer Günel ile aralarında işveren ve müteahhitlik dışında herhangi bir ilişki olup olmadığını ve iddia edildiği gibi bu paraların bir yere gidip gitmediğini ortaya çıkaracaktır" demiştik.

Yargıya inanıyoruz. Süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz...