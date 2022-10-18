İzmir cazibe merkezi: 2 bin 300 kişiye iş

İzmir'de yıllardır "Ne şehri olalım?" diye konuşulur, tartışılır. Turizm mi, tarım mı, sanayi mi diye kafa yorulur ve hiçbir sonuca varılamaz...

Geçtiğimiz aylarda kaleme aldığımız bir yazıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine dayanarak İzmir'in bir sanayi şehri olmaya doğru ilerlediğini belirtmiştik. TOBB'un 90 bin üretici ve 4 bin ürün üzerinde yaptığı analizde İzmir, sanayinin lider kentleri arasında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı. 4 bin üzerindeki ürünün 373'ünde Türkiye birincisi İzmir çıktı. İzmir, üretme kapasitesi açısından yine ilk ikide yer aldı.

BAKAN VARANK AÇIKLADI

İşte İzmir'in sanayi şehri olmaya doğru giden yolculuğunda kentimiz için müthiş bir yatırım haberi geldi. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri firması tarafından Aliağa'da kurulacak yıllık 2 bin 048 MW kapasiteli fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi için 7 milyar 627 milyon lira TL tutarında yatırım yapılacak. Bu yatırım için devletimiz de kesenin ağzını açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile bu dev yatırıma devlet desteği de geldi. Firmaya yatırım yeri tahsisinden vergisi muafiyetine kadar her türlü imkan sağlanacak. Sonunda kazanan İzmir ve İzmirli olacak. Çünkü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dün yaptığı açıklamaya göre, bu yatırımla 2 bin 300'ün üzerinde istihdam sağlanacak.

Bu aileleriyle birlikte hesaplandığında 10 bin kişi demek. Sadece bu yatırım haberi bile İzmir'in nasıl bir cazibe merkezi olduğunu ortaya koyuyor.

KIRKPINAR'IN ADAYLIĞI ŞENGÜL'ÜN TRANSFERİ

İyi Parti İzmir teşkilatında gündem İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın önümüzdeki haftalarda yapılacak il kongresinde göreve yeniden talip olmayacağını söylemesi ve milletvekili aday adaylığını açıklaması oldu. Kırkpınar'ın Genel Başkan Meral Akşener'in desteğiyle seçilecek bir sıradan aday gösterilmesi bekleniyor.

AKŞENER'DEN İZİN ÇIKMADI MI?

Bu arada İyi Parti'de geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen AK Parti İzmir İl eski Başkanı Aydın Şengül'ün TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu öncülüğünde transferi ile ilgili ise, halen somut bir gelişme olmadı. Bu nedenle kulislerde Şengül transferiyle ilgili sürecin durduğu ve Genel Başkan Akşener'den bu transfer için olumlu bir cevap alınamadığı iddiaları konuşulmaya başlandı.

ŞU ÇİRKİNLİKLER BARİ KADIN FUTBOLUNA BULAŞTIRILMASAYDI!

Kemalpaşa'da hafta sonu yapılan Altay ve Beşiktaş kadın futbol takımlarının maçında saha dışında yaşananlar Beşiktaş'a yakışmadı.

Beşiktaşlı taraftarlar sahayı taş yağmuruna tuttu. Olaylar nedeniyle hakem ve oyuncular soyunma odasına giderken, müsabaka yaklaşık 1 saat durdu. Yahu hadi erkeklerin mücadele ettiği Süper Lig'te birçok kulübün tribünlerinde olaylar yaşanması artık sıradanlaştı. Bari şu fanatiklik ve şiddet, kadın futboluna bulaştırılmasaydı...