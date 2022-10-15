Erdoğan düşmanlığından gözü dönenler!

Türkiye'de maalesef Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından gözleri dönmüş bir kitle oluştu...

Bunlar ülke adına güzel bir şey olduğunda bile Erdoğan, takıntıları yüzünden mutsuz oluyorlar. İşte bunun son örnekleri Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in Türkiye'nin Avrupa gaz merkezi olabileceğini açıklamasının ardından ortaya çıktı. Bu kitle doğal olarak ülke adına olumlu olan bir gelişmeyi Erdoğan'ın başarısı olduğu için hazmedemedi. Akla ziyan açıklamalar yapmaya başladılar.

PUTİN CUMHUR İTTİFAKINA!

Önce gazeteci Nevşin Mengü, Putin'in AK Parti'nin bir il başkanı gibi davrandığını söyledi. Şimdi de İyi Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "Putin, Cumhur İttifakı'nın üçüncü üyesi olmuş" çıkışında bulundu. Çıray ile ilgili daha önceki bir yazımızda "Zaman zaman eleştirilse de İzmir ve Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden biridir" ifadesini kullanmıştık. Çıray, İyi Parti'de Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu gibilerin etkisiyle ikinci plana itilse de kendisini İzmir'in etkili politikacılarından biri olarak görüyoruz.

Ancak, Aytun Bey maalesef son dönemde iyice tuhaflaşmaya başladı. Sosyal medyadan doğru çıkmayan birçok paylaşım yaptı.

Üzülerek söylüyorum ki, maalesef, ülkedeki gelişmeleri artık neredeyse bir trol mantığıyla değerlendirmeye başladı.

Türkiye'nin dünyanın enerji merkezlerinden biri olma iddiasını gündeme getirecek böyle bir adım atılmasıyla ilgili bu yorumu bir trolden başkası yapabilir mi!

YERİ GARANTİLEMEK İSTİYOR

Çıray'ın bu hızla geçeceği yeni aşama Putin'i, beyaz Türklerin AK Parti'ye oy verenleri küçümsemek için kullandıkları bir tabir olan 'makarnacılıkla' itham etmek olacak gibi duruyor!

Aytun Bey, İyi Parti içindeki bir grup tarafından siyasetten silinmek istedi. İyi Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar bile o dönemde Çıray'la teşkilatla arasında kopukluk olduğunu söyleyerek bu sürecin bir parçası oldu. Akşener, o süreçte Çıray'ı başdanışmanlığına getirdi de bu operasyonun olumsuz etkisi bir nebze azaldı. Şimdi İl Başkanı Kırkpınar da milletvekili adayı olmak için göreve yeniden talip olmama kararı verdi. AK Parti eski İl Başkanı Aydın Şengül'ün de bu partiye geçişi ve Çıray'ın da siyaset yaptığı 2. seçim bölgesinden aday yapılması gündemde. O yüzden Çıray da böyle çıkışlarla yine seçilecek bir yerden adaylığı garantilemeyi hedefliyor.

İYİ PARTİ İZMİR'DE MERKEZ SAĞDAN KİMSE YOK MU?

İyi Parti'de İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın milletvekili adaylığında karar kılıp önümüzdeki süreçte yapılacak İl Kongresi'nde il başkan adayı olmayacağını açıklamasının ardından kulisler hareketlendi.

İsmi adaylık için geçen İzmir İl Kadın Politikaları Başkanı Serap Özöktem, "Aday olmak gibi bir düşüncem yok" açıklamasında bulundu. Bu durumda İzmir Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'na yakın siyaset yapan Balçova Meclis Üyesi Öztürk Keskin ile Emre Eryıldıran'ın isimlerinin öne çıktığı yorumları yapılıyor. İyi Parti merkez sağda olduğunu söylüyor ancak İzmir'de dönüyor dolaşıyor MHP kökenliler ön plana çıkıyor. İyi Parti İzmir'de aday olacak merkez sağ kökenli bir isim yok mu?