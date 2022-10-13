İzmirlilerin ‘üçlü yapıdan’ beklentisi büyük

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, aralarında sağladıkları uyumla iş dünyasında 'üçlü bir yapı' oluşturdular. Özgener ve Kestelli, tek aday olarak girdikleri oda seçimlerini kazandı. EBSO'da ise Yorgancılar'ın karşısına Ege Sanayici ve İşadamları Derneği eski Başkanı Mustafa Karabağlı aday olarak çıktı. Ancak odada dün yapılan komite ve meclis üyesi seçimlerinin ardından Yorgancılar, "Kullanılan oyların sonucunda üyelerimiz değişim değil tecrübe istediler. Sandıktan tecrübe ağırlıklı bir sonuç çıktı" diyerek zaferini ilan etti.



BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Tabii kağıt üzerinde her şey bitmiş değil... EBSO'da daha 19 Ekim'de meclis içerisinde başkan ve yönetim kurulu seçimi olacak. Eğer bir sürpriz olmaz ve Yorgancılar da resmen seçilirse 'üçlü yapı' 4 yıl boyunca yine birlikte görev yapacak.

Üçlü yapının aralarında kurdukları işbirliğiyle bugüne kadar birçok önemli adımın atılmasını sağladı ancak İzmir iş dünyasının kendilerinden beklentisi bu dönem daha büyük. Türkiye ekonomi planlarını, bir yandan büyümeyi sürdürürken diğer yandan enflasyonu da dengeleyip düşürme üzerine kuruyor. Yeni ekonomi modeliyle Türkiye üretim ve ihracatın payının artacağı bir döneme giriyor. İşte bu 3 isme, İzmir iş dünyasını yeni sürece en güçlü şekilde adapte etme konusunda büyük görev düşüyor.



Şuna 'sızdıranı bulamadık' deseniz ya Deniz Bey!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz ayki toplantısında huzur hakkı almak için imza atıp ayrılan CHP'li üyeler nedeniyle karar yeter sayısı krizi yaşandı. Bunun üzerine meclise bir saat ara verildi ve bazıları rakı masasında olan CHP'li meclis üyeleri toplantıya geri çağrıldı. Biz de Yeni Asır olarak CHP'li meclis üyeleri arasında kurulan mesajlaşma grubuna o sırada yansıyan konuşmaları yayınladık. CHP'de bir aydır bu konuşmaları Yeni Asır'a kimin sızdırdığı araştırılıyor ama anlaşılan bulunamıyor.

Bulunamadığını şuradan çıkarıyorum...



DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

İl Başkanı Deniz Yücel, geçtiğimiz pazartesi günü yapılan CHP meclis grup toplantısında "Bunu sızdıranı biz biliyoruz.

Bunun siyaseten mutlaka bedeli olur" dedi ama bu kişinin kim olduğunu söyleyemedi. Ayrıca sızdıran kişi ile ilgili bugüne kadar hiçbir işlem de başlatılmadı.

Yani Yücel, CHP olarak karar yeter sayısını kaybetmeleri ve bu sırada yaptıkları panik yazışmalarının yayınlanmasıyla uğradıkları prestij kaybını azaltmak için "Sızdıranı bulduk" diyerek durumu kurtarmaya çalışıyor. Ancak durum ortada.

CHP'de kocadan eşe vekillik dönemi talebi

İzmir'de Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanlığının kocadan eşe geçtiğine şahit olduk. Şimdi de yine CHP'den milletvekilliğinin de kocadan eşe geçmesi talebi geldi. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, parti eğitmeni olan eşi Tülay Bayır'ın kendisinin yerine aday olabilecek kadar çok çalıştığını savunarak, "Bakarsınız hanımefendi bile öne çıkabilir.

Geçen konuşmamızda eşime 'istersen ben kenara çekilebilirim, sen dene' dedim" açıklaması yaptı. Cumhuriyetin ilanıyla saltanatın babadan oğula geçişi kaldırıldı. CHP içinde şimdi başkanlık ve vekilliğin kocadan eşe geçiş dönemi başlatılmak isteniyor herhalde!