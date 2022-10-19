Bir iyi haber de navlundan geldi

Yüksek enflasyon şu an için Türkiye'nin bir gerçeği... Bunun vatandaş üzerindeki olumsuz etkisi azaltılmaya çalışılıyor. Nitekim, alınan tedbirlerle enflasyonun önümüzdeki süreçte kademeli olarak düşeceği hesaplanıyor.

Ancak, bunun dışında Türkiye ekonomisi üzerine kara senaryolar yazanların sesleri ne kadar çok çıksa da kervan yürüyor...

Bir çok ülke resesyondan bahsederken Türkiye'de çarklar işliyor. İşte, İzmir'le ilgili son iki günde gelen iki önemli yatırım haberi de bunu gösteriyor. Sizlere dün Smart Güneş Teknolojileri firmasının İzmir Aliağa'ya yapacağı ve 2 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak 7.6 milyar liralık yatırımdan bahsetmiştik. Dün de Kanadalı bir seramik üreticisinin yine Aliağa'da 250 milyon doları (4.5 milyar lira) geçen yatırımının tamamlanma aşamasına geldiği duyuruldu.

14 BİNDEN 4 BİN DOLARA İNDİ

Ekonomiyle ilgili bir olumlu gelişmeyi de dün görüştüğümüz Arkas Holding CEO'su Önder Türkkanı'dan öğrendik.

Türkkanı, bir ara ihracatçımızı sıkıntıya sokan navlun fiyatlarında da bir gerileme yaşanmaya başladığını ve bu gerilemenin süreceğini söyledi. Bunun dış ticarette maliyetleri düşüreceğine işaret eden Türkkanı, kendi ana sektörleri olan taşımacılıkta da bir daralma yaşamadıklarını vurguladı. Sektör yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Türkiye'den Çin'e gidecek bir 40'lık konteynerın navlun fiyatı geçtiğimiz dönemlerde 2 bin dolardan 14 bin dolara kadar çıkmış. Şimdi ise, bu fiyatlar 4 bin dolara kadar düşmüş.

CHP'DE 'DUMAN' İSMİ KONUŞULUYOR

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in milletvekili adayı olmak için görevinden istifa edeceği beklentisi nedeniyle kulisler kaynamaya devam ediyor.

CHP İzmir'de Yücel'in yerine kimin il başkanlığına getirileceği en çok merak edilen soru haline geldi. Sizlere daha önce Bornova Belediye eski Başkanı Olgun Atila ile Büyükşehir Belediyesi'nin bir dönüşüm projesini üstlenen kooperatifin başkanı olan Şenol Aslanoğlu gibi isimlerin bu görev için geçtiğini aktarmıştık.

YIPRANMASINI İSTEMİYOR

Bu arada mevcut il yönetimi içinden de il başkanı olmak isteyen çok sayıda isim var. Diğer yandan Yücel'in de yönetim içinden kendi yerine geçmesi için bazı isimleri desteklediği kulislerde konuşuluyor. İlk başlarda Yücel'in yerine İl Başkan Yardımcısı Leman Tunus'un gelmesini istediği öne sürülüyordu. Daha sonra yine yardımcısı Şener Akdemir'i istediği iddia edildi. Şimdi de Yücel'in kendisi gibi Bucalı olan İl Başkan Yardımcısı Görkem Duman'ı istediği ifade ediliyor. Hatta başka isimleri ön plana çıkararak Duman'ın yıpranmasının önüne geçmeye çalıştığı da kaydediliyor.

KARŞIYAKA'DA İŞÇİNİN FERYADI

Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. çalışanlarından ücretlerinin düzenli ödenmediği feryadı yükseliyor.

Dün bir çalışandan mesaj aldık. Bu mesajı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP'li yöneticilerin okuması ve artık bir önlem alması için buradan aynen aktarıyoruz: "Maaşlarımızı geçen ay 4 taksitle aldık. Bugün ayın 18'i ve maaşlarımızın yarısı yatırıldı. Nisan ayından kalma alacaklarımız, verilmeyen ikramiyelerimiz var. Bıktık artık, sahipsiz kaldık.

DİSK Genel İş 8 nolu sendika da sürekli işverenden yana, haklarımızı zerre savundukları yok. Lütfen bu sıkıntılarımızı yazın.

900 kişilik şirkette inanın ki, 300-400 kişi çalışıyoruz. Herkes masa başında ve şirket merkezindeki odalara sığmıyor, siyasi torpilliler var. Liyakatsızlık, adam kayırma var.... Lütfen biz emekçilerin sesi olun."