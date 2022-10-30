Togg çıktı o zihniyet yine yenildi!

Türkiye, "yapılamaz" denilen bir büyük işi daha başardı. Cumhuriyet'in ilanının 99. yılında yerli ve milli elektrikli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te kurulan Togg tesisleri, coşkulu bir törenle seri üretime başladı.

Türkiye'de büyük işler yapmak kolay değildir. Buna kolay izin vermezler.

Çünkü, Türkiye'nin gelişimini istemeyenler büyük işlere engel olacak "zihniyeti" yine Türkiye'nin içinde bir kesime zerk etmişlerdir.

Nitekim o zihniyet, geçmişte Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömdü, Nuri Killigil'in silah fabrikasını yok etti ve Devrim otomobilini hangarda çürüttü. Bu ülkede Boğaz köprüsüne bile karşı çıkan işte bu zihniyettir. Bunlar Türkiye'de gelişim adına ne varsa hepsini karalar, engellemeye çalışır ve fırsatını buldu mu da yok eder.



PARADİGMAYI YERLE BİR ETTİ

Son 20 yılda ise, bu paradigma değişmeye başladı. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan diye biri çıktı ve o paradigmayı yerle bir etti. "Yapacağız" dediği ne varsa yaptı. Bu ülkenin gelişim için yaptığı her atağı örseleyenler dün Togg'un açılışıyla bir kez daha yenildi. Bugün Togg'u hazmedemeyenler, küçük görmeye çalışanlar, zamanında uçakları toprak altına gömenlerin bugünkü devamlarıdır. Bu zihniyet Erdoğan'dan da onlara rağmen her dediğini yaptığı için nefret etmektedir.



TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLADI

Togg'un açılışında Devrim otomobilinin de son model elektrikli araçlarla birlikte sergilenmesi, işte bu kesim ve zihniyete ile onların ağababalarına verilmiş muazzam bir mesajdır. Ne kadar bağırırsalar bağırsınlar, ne kadar kudurursalar kudursunlar 'Türkiye'nin Yüzyılı', başladı artık...

Bu arada Togg'un üretileceği renk skalasında "Pamukkale'nin göz kamaştıran beyazlığı" ile "Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamının" da yer alması biz Egelileri ayrıca bahtiyar etti...



Ağbaba ve Özel İzmir'e çöküyor!

İzmir'deki siyasi boşluğu ve CHP İzmir örgütünde güçlü bir figür olmadığını görüp bu kentten milletvekili olmak için çalışmalarını hızlandırdığı belirtilen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir'e adım adım çöküyor. Zırt pırt İzmir'e gelen iki isim şimdi de, kendilerine yakınlığıyla bilinen Malatyalı Muhittin Selvitopu'nun yönetimindeki Karabağlar Belediyesi'nce düzenlenen "Cumhuriyet ve Laiklik" konulu söyleşiye konuşmacı yapıldı.



İSYAN EDENLER BAŞLADI

Tabii, örgüte emek vermiş insanlardan da isyan sesleri yükselmeye başladı. Örneğin CHP'den Çeşme Belediye Başkan aday adayı olan akademisyen Engin Önen, "Cumhuriyet ve laikliğin kalesi İzmir'de konuşmacı olarak bir tane bile siyasetçi veya akademisyen bulunamaz mıydı? Bu şehir bu kadar mı etkisiz? Bu kadar mı çorak?" tepkisini dile getirdi.

CHP İzmir eski Milletvekili Selçuk Ayhan da "Benden fazla bilgi, birikim sahibi olduklarına inanmadığım insanların konuşmacı olduğu toplantıya niye katılayım? Bu toplantı bir nevi adı gecen vekilleri İzmir'e alıştırma toplantısı sanırım" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İl Başkanı Deniz Yücel başta olmak üzere CHP İzmir örgütünde söz sahibi olanlar bu iki ismin İzmir'e çöküşüne engel olmazalarsa bu işi bırakıp gitsinler..