Kani Beko’nun özrü kabahatinden büyük oldu!

Türkiye'de maalesef bazıları solculuğun da suyunu çıkardı. Alın işte size, anlı şanlı solculardan DİSK eski Genel Başkanı ve şimdinin CHP İzmir Milletvekili Kani Beko...

Yeni Asır olarak Kasım 2015'te o dönem DİSK Genel Başkanı olan Beko'nun normalde işçi hakları için yönetimiyle karşı karşıya gelmesi gerektiği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kızları Derya Beko Kaytankaş ve Deniz Dal'ı işe soktuğunu haberleştirdik. Üstelik Beko'nun damadı Cem Dal'ın da ESHOT'ta çalıştığını ortaya koyduk.

Beko, vekil olunca belediyedeki damatları da ikiledi. Derya Beko Kaytankaş'ın futbolcu eşi Mert Kaytankaş bir süre önce belediyeye ait İZELMAN'a kadrolu olarak işe alındı.

DÜPEDÜZ NÜFUZ TİCARETİ

Bu gelişmeyi de kaleme aldığımız yazımız, döndü dolaştı bir TV programında Beko'nun karşısına çıktı. "Bu yaptığınız doğru mu?" diye sorulan Beko'nun özrü kabahatinden büyüktü.

Neymiş kendisi solcu olduğu için kızlarına kamu kapalıymış. Kızlarının da bakmakla yükümlü olduğu çocukları varmış ve bu nedenle maaşa ihtiyaçları varmış.

Bir de utanmadan arada, "Meclise o kadar çok işsiz arkadaş geliyor" diye dert yanmaya bile çalıştı.

Eee Kani Bey!

Madem işsiz o kadar genç var neden onlardan birini belediyeye yerleştirmiyorsunuz da kızlarınızı yerleştiriyorsunuz?

O gençlerin de maaşa ihtiyacı yok mu? Hadi 2 kızınızı yerleştirdiniz, üzerine damatlarınızı da yerleştirmeye utanmıyor musunuz? Sizin yaptığınız düpedüz nüfuz ticareti yoluyla çıkar sağlamaktan başka bir şey değil.