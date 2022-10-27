Emekli hemşirenin marifeti ve Santim’in ihale patlaması!

İzmir Büyükşehir Belediyesi biz gazeteciler için adeta bir haber deryası...

Kaynıyor...

İşte gazetemizin bugünkü manşetinde yer alan Halkın Bakkalı fiyaskosu haberi.

2.5 yıl önce yola çıkan Halkın Bakkalı marketleri yanlış strateji nedeniyle kapısına kilit vurdu. Bu marketler şimdi farklı bir şirket, konsept ve isimle yeniden işletilmeye çalışılacak. Bir kez olmadı, bir kez daha denenecek. Bizim bugün bu köşede size anlatmak istediğimiz bomba haberler ise, başka... Başkan Tunç Soyer, kendisinin İzmirlinin parasıyla yaptığı Halkın Bakkalı girişiminde başarısız oldu fakat dün incelediğimiz ihale belgeleri Büyükşehir'in yeni şirket kuran bazı girişimcilerin önünü çok ilginç şekilde açtığını ortaya koyuyor!

1.1 MİLYONLUK 2 İHALE

Nasıl mı?

Daha önce bu köşede sizlere Muğla Seydikemer'in CHP İlçe eski Başkanı olan emekli hemşire Nalan Büyükçoban'ın ilginç başarısını aktarmıştık.

Büyükçoban, Temmuz ayında Fethiye'de kurduğu Meer Reklamcılık isimli şirketi ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZTARIM şirketinin 2 Eylül'de çıktığı ve istediği firmaları çağırarak pazarlık usulü ile düzenlediği "tarımsal proje ve faaliyetlerinin tatımı ile ilgili görsel film hazırlama hizmet alımı" ihalesini 544 bin liralık teklifiyle kazanmıştı. Meğer emekli hemşire Büyükçoban'ın yeni kurduğu şirket, Büyükşehir'in İZDOĞA şirketinin 'İzdönüşüm iletişim kampanyası hizmet alımı' için 4 gün sonra yani 6 Eylül'de yine adrese teslim şekilde davet usulü ile yaptığı ihaleyi de 668 bin liralık teklifiyle kazanmış. Üstelik bu ihalede tek teklif alınan firma da Meer Reklamcılık olmuş...

Yeni kurulan bu şirketin, ihale kapsamındaki işleri hangi tecrübeye göre yapacağı ise, soru işareti oluşturuyor.

YENİ ŞİRKETE İHALE YAĞDI

Büyükşehir Belediyesi'nde bir başka dikkat çeken ihale zincirine de İzmir'de 4 ay önce kurulan Santim Makina LTD şirketi imza attı. Buca'da ikamet eden Melih Arayan adlı kişi, Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mart 2022 tarih, 10541 nolu sayı ve 1340.'ncı sayfasında yer alan ilana göre Santim Makina LTD şirketini kurdu. Arayan, 100 bin lira sermaye taahhüt ederek kurduğu bu şirketi 10 gün sonra Bornova'da oturan Sabit Ateş'e devretti. Şirket bunun ardından Büyükşehir Belediyesi'nden arka arkaya iş almaya başladı. İlk ihale başarısını Balıkçılar Çarşısı WC'si onarım işi ihalesini KDV hariç 50 bin liraya alarak gösterdi. Ardından da İZTARIM ve Grand Plaza şirketlerinden 8 ihale almayı başardı. Örneğin İZTARIM'ın Bayındır istif rafı alımı işini 585 bin, satış alanları tezgah ve buzdolabı alım işini 1 milyon 215 bin ve Bayındır süt tesisi tezgah ve raf sistemleri alımı işini de 2 milyon 389 bin liraya aldı.

Gördüğünüz gibi Büyükşehir Belediyesi'nde elinizi attığınız yerde ilginç olaylarla karşılaşıyorsunuz. Büyükşehir'de enteresan işler bitecek gibi durmuyor.

Biz de gazetecilik görevimizi yapıp bunları yazmaya devam edeceğiz... Bizi izlemeye devam edin...