O zaman siz de İzmir’den elinizi çekin Veli Bey!

CHP Malatya Milletvekili olan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Manisa Milletvekili olan TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İzmir'den milletvekili adayı olacağı parti içinde bir süredir konuşuluyor. Zaten iki ismin, İzmir'de birçok belediye başkanını belirlediği biliniyor... Üzerine de böyle bir söylenti çıkınca ve iki isim de İzmir'e sık sık gelmeye başlayınca bu konu parti tabanında bir hayli dillendirilir oldu. İki ismin partinin İzmir'deki siyasi aktör boşluğunu doldurup patron olmak istedikleri öne sürülmeye başlandı. Hatta Ağbaba ve Özel'in ikametini İzmir'e aldıklarına ilişkin iddialar bile ortaya atıldı.



KONUŞMACI YAPILDILAR

Biz de kendilerine yakın Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği "Cumhuriyet ve Laiklik" konulu panelde sanki İzmir'de bu konular üzerine söz söyleyecek kişi kalmamış gibi Ağbaba ve Özel'in konuşmacı yapılmasından hareketle CHP tabanında söylenenleri aktardık. Hatta CHP İzmir eski Milletvekili ve İl Başkanı Selçuk Ayhan'ın da bu toplantının bir nevi adı gecen vekilleri İzmir'e alıştırma toplantısı olduğu yönündeki paylaşımını da yazdık.



HAKARETE SARILDI

CHP içinde ve dışında bu konu bu kadar konuşulunca biz de meseleye son noktayı koymak için dün Ağbaba'yı aradık. Akşam üzeri dönüş yaptı. Anlaşılan bu konuşulanlar ve bizim de bu konuşulanları aktarmamız Ağbaba'yı çok kızdırmış. Bilmiyorum, belki de İzmir üzerine kurdukları planları bozmuş!

Hışımla konuştu ve dedi ki, "Bizim siyaset yaptığımız kendi ilimiz var, herkesin seçim bölgesi var. Kimsenin başka bölgelerden gelip başka bölgelerden aday olmasını da doğru bulmuyoruz. Bunu hakaret olarak algılamayın ama siz de dahil bunu yazanlar dillendirenler siyasi şizofrenlerdir.

Bizim seçim bölgemiz var, itibarımız var"



BAŞKAN ADAYLARINI BELİRLEDİ

Sayın Ağbaba!

Bu sözü hakaret olarak algılıyor ve size aynen iade ediyoruz.

Madem sizin kendi seçim bölgeniz var, o zaman niye İzmir siyasetine ve belediye başkan adaylarının belirlenmesine müdahale ediyorsunuz?

Bunu biz değil bizzat partinizin milletvekilleri söylüyor. İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, seçim dönemi İzmir'i nasıl karıştırdığınızı "Malatya milletvekili olan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Güzelbahçe'den tut, Karaburun ve Buca'ya kadar birçok yerin değiştirilmesinde rol almasını da anlamış değilim" sözleriyle kamuoyuna açıkladı.

Manisalı Özgür Özel de bizzat kendisi Güzelbahçe Belediye Başkanı Halil Arda'nın aday gösterilmesi için kendisinin kefil olduğunu söyledi.



İZMİR SİZLERE KALMADI

Madem kendi seçim bölgeniz var o zaman neden İzmir'le uğraşıyorsunuz, neden İzmir'deki belediye başkanlarını belirlemek için çırpınıyorsunuz?

Neden İzmir siyasetini dizayn etmeye çalışıyorsunuz?

O zaman siz de, ekip arkadaşınız Özgür Özel de İzmir'den elinizi çekin...

İzmir'de belediye başkan adaylarını siz değil İzmirliler belirlesin...

Tamam şu an CHP İzmir'de güçlü figür boşluğu olabilir ve meydanı size bırakmış olabilirler ama burası sizin dizayn edemeyeceğiniz kadar büyük bir kent. İzmir'e müdahale etmeye kalktığınızda ağzınızın payını verecek İzmirliler de mutlaka bir gün çıkacaktır.