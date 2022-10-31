İki başkan yeğenleri takas etti

CHP İzmir'de örgüte emek vermiş birçok genç belediyelerin neredeyse kapısından içeri sokulmazken kentteki belediye başkanlarının kendileri ve parti yöneticilerinin akrabalarını kayırma vakaları giderek artıyor. Önceki gün bu köşede CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'nun iki kız ve iki damadını Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam ettirdiğini yazdık.

Bu yazımız yankı uyandırdı. Şimdi öyle bir şey daha öğrendik ki, şaştık kaldık...



KARŞILIKLI İŞE ALDILAR

Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, Başkan Halil Arda ile Menderes'te rüşvet soruşturmasında görevden alınan CHP'li Başkan Mustafa Kayalar'ın yeğenlerini bile takas ettiklerini söyledi. Buna göre Arda'nın yeğeni Aykut Arda Menderes Belediyesi'nde, Kayalar'ın görevde olduğu dönemde de yeğeni Deniz Kayalar Gaziemir Belediyesi'nde işe yerleştirilmiş.

Hatta şirket personeli olan Deniz Kayalar, yaklaşık 1 ay önce belediye bünyesine sözleşmeli personel olarak alınmış.

Bununla da amaç, önümüzdeki süreçte belediyelerdeki sözleşmelilerin kadroya alınması yönünde bir kanun çıkması halinde Deniz Kayalar'ın da bu haktan yararlanmasıymış.



MECLİS ÜYELERİNİN YAKINLARI

Atmaca'nın verdiği bilgiye göre, Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Emin Aksoy'un kendisi Buca Belediyesi İmar A.Ş'de bankamatik olarak çalışırken, eşi Gaziemir Belediyesi'nde çalışıyor.

Meclis Üyeleri Nimet Şekercioğlu'nun oğlu Büyükşehir'de, Meral Yiğit'in kızı ve Cemal Çalışkan'ın kardeşi Gaziemir Belediyesi'nde, Tahir Türkbay'ın oğlu Büyükşehir Belediyesi'nde, İbrahim Özkara'nın oğlu ve kızı ise, Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındı. Siyasi başkan yardımcısı Necati Kırmaz'ın kızı Balçova Belediyesi'nden maaş alıyor. Öte yandan yine Başkan Yardımcısı olan İzel Zenginobuz Derinsu'nun eşi de Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor.



'HİZMETE PARA BULAMIYORLAR'

Arda'nın işçilere yüzde 20 zam verirken, kendisine ve eşine yakın meclis üyesi ve arkadaşlarının eş dost ve çocuklarını ballı maaşlarla iyi pozisyonlarda işe yerleştirdiğini öne süren Atmaca, "En önemlisi de şu... Kanun gereği belediye bütçesinde personel giderleri yüzde 40'tan fazla olamaz. Fakat, Gaziemir Belediyesi bütçesinde bu oran yüzde 50'ye yakın.

Dolayısıyla bu şişkin kadrolara ödenen personel giderleri varken hizmet yapmak, proje üretmek mümkün değil. İzmir'deki CHP'li belediyeler arasında yaşanan, yeğen - çocuk - eş - dost takası sebebiyle şişen personel giderleri yüzünden hizmet etme şansları kalmıyor" diye konuştu. Atmaca, ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nde HDP'ye ve Rıfat Nalbantoğlu'nun Parti Meclisi'ne seçilmesi için verilen sözler kapsamında aşırı gereksiz personel alındığına dikkat çekerek, "Büyükşehir de yakında işçi maaşlarını ödeyemezse şaşırmamak lazım" iddiasında bulundu.

Bu akraba, eş-dost kayırma vakaları almış başını giderken ve ortada böyle yüzlerce örnek varken CHP yönetiminden kimsenin tek laf etmemesi de büyük bir ayıp...

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