Depremin şakası, İzmir’in zamanı yok

İzmir, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 canımızın yaşamını yitirmesine neden olan deprem felaketinin ardından önceki gece yine sarsıldı. Saat 03.29'da, 4.9'luk depremle birlikte yataklarımızdan fırlayıp sokağa çıktık. Bu kez deprem, 30 Ekim'deki gibi kilometrelerce uzaktan değil tam İzmir'in merkezinden, Buca'dan vurdu. Allah'tan kısa sürdü. Biraz daha devam etseydi belki de yüzlerce bina yerle bir olabilirdi.



İZMİR'DE 17 FAY HATTI VAR

Türkiye'de yıllardır olası büyük İstanbul depremi konuşuldu, yazıldı çizildi. İstanbul medyası sürekli bunu işledi. Ancak şu son iki deprem İzmir'i bekleyen tehlikenin İstanbul'dan çok daha büyük olduğu gerçeğini önümüze koydu. Neticede İstanbul'u tehdit eden tek bir fay varken İzmir'de aktif tam 17 fay var. Uzmanlar, Kuzey Anadolu fayına benzeyen Gülbahçe, Seferihisar, Tuzla ve kuzey aksında yer alan Zeytindağ fay hatlarının 7.2 büyüklüğüne kadar deprem üretebilecek yapıda olduğunu belirtiyor. İzmir, Kemalpaşa, Menemen, Bergama, Bornova, Dağkızılca, Foça, Tire, Beydağ, Kiraz, Gediz Grabeni, Gümüldür, Mordoğan gibi fay hatlarının ise 6-6.9'luk depreme neden olabileceğini vurguluyorlar.



TUZLA FAYINDA BEKLENİYORDU

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bunlardan 7.1-7.2 şiddetinde deprem üretme potansiyeli olan Tuzla fayının 2 bin yıllık deprem tekrarlama periyodunun yaklaştığını belirterek sık sık uyarılarda bulunuyordu. O faydan bir hareket beklenirken daha önce pek üzerinde durulmayan Buca'dan geçen fay kırıldı.

Her an büyük deprem beklenen faylardansa Buca'dan geçen fayın kırılması belki de bizim kendimizi toparlamamız için bir fırsat da sunmuş oldu...



YÜZDE 62'Sİ YENİLENMELİ

İzmir'in henüz tam anlamıyla bir deprem master planı bile bulunmuyor.

Yapılan araştırmalara göre kentteki binaların yüzde 62'si depreme dayanıksız. Bu binaları bir an önce yenilememiz gerekiyor. Bunun için de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün geldiği kentte belirttiği gibi "oturup İzmir hakkında hep beraber bir değerlendirme yapmamız" gerekiyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in vurguladığı gibi de devlet, yerel yönetimler ve vatandaşlar el ele verip konutlarımızı bir an önce depreme dayanıklı hale getirmemiz şart. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un dediği gibi de çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde dönüşümün sağlaması için tüm kurumların beraber çalışmasını sağlamamız gerekiyor.



TÜRKİYE YÜZYILI'NDA YAPMALIYIZ

Türkiye, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda oynadığı rolle dünya ölçeğinde bir güç olmaya başladığını gösterdi. Artık bir başka lige doğru ilerliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" gibi yeni bir Kızıl Elmamız var. "7.5'lik depremin ardından hiç can kaybı yaşanmadı" şeklinde haberlerini duyduğumuz Japonya'ya yıllardır imrenerek bakıyoruz.

Ancak Türkiye olarak dünyada nasıl üst bir lige çıkıyorsak depreme karşı dirençli olma konusunda da Japonya gibi ülkelerin bulunduğu üst lige çıkabiliriz. Aklımıza mıh gibi tutmamız gereken şu: Depremin şakası, İzmir'in zamanı yok.

