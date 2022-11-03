Türkiye ‘müdahale’ oyununa gelmez!

Ülkemiz "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yeni bir yola girdi. Türkiye bu şekilde atılıma hazırlanırken nedense ülke içinde tuhaf söylemler gündeme getirilmeye başlandı. Önce "Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor" söylemi dillendirildi. Ardından da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, güvenlik güçlerinin uyuşturucu sattığı ve gelen parayla da cari açığın finanse edildiği yönünde son yüzyılın en büyük yalanlarından birini uydurdu. Burada amaç çok belli ki, enflasyon canavarının tüm saldırılarına rağmen Haziran 2023 seçimlerinde değişmeyeceği artık görülmeye başlayan iktidara karşı uluslararası bir müdahalenin yolunu açmak...

DEVLET HEP 18 YAŞINDA

Bir yandan ABD'nin Yunanistan'daki üslerini güçlendirip diğer yandan Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'ye silah yığdığı ortadayken bir yandan da böyle söylemlerin devreye sokulması insana ister istemez bunu düşündürtüyor. Peki Türkiye, bu oyuna gelir mi? Hayır, asla.. Burası artık eski Türkiye değil... Özellikle FETÖ'cülerin yani CIA ve bilimum yabancı istihbarat servisi piyonlarının, asker, polis, yargı ve bürokrasinin içinden önemli ölçüde temizlenmesiyle devletimiz daha da gençleşti. Meşhur "Devlet hep 18 yaşındadır" sözünde ifade edilen noktaya geldik. Bu yüzden Türkiye hem dışarıda hem de içerideki tehlikelere karşı gereken önlemi almakta bugüne kadar gecikmedi bundan sonra da gecikmez.

Türkiye Yüzyılı'ndan geri dönüş yok...

Özel, "Kemal Bey zoru görürse kaçar" mı diyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istiyor. Ancak anlaşılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, buna çok da sıcak bakmıyor. Peki Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda Akşener'in olumsuz tavrıyla karşılaşırsa ne yapar? Israrcı olur mu yoksa talebinden vazgeçer mi?

İşte, CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu konuda çok kritik bir açıklama yaptı. CHP'nin içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda neredeyse tam mutabakat olduğunu ifade eden Özel, "Ancak kararı 6'lı masa verecek.

Kemal Bey ufacık bir sorun olsa talepkar olmak yerine fedakârlığı seçer" ifadesini kullandı. Bunun "Kemal Bey, zoru gördü mü ısrarcı olamaz, kaçar" demekten çok farkı yok gibi? Siz ne dersiniz?

İzmir'in borcu katlanıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı tahmini bütçesi hazırlandı. Bütçe tasarısına göre belediyenin bütçesi 25 milyar 900 milyon TL. 2023 bütçesinin 3 milyar 997 milyon TL'si borçlanma olarak öngörüldü. Bütçe taslağında 2024 ve 2025 yılı tahmini bütçelerine de yer verildi.

Buna göre 2024'teki tahmini bütçe 32.5 milyar TL, 2025 yılında ise 37 milyar 800 milyon TL olacak. 2024 ise Büyükşehir Belediyesi tahmini 5 milyar TL, 2025'te ise 6 milyar 300 milyar TL borçlanacak.

Yani Başkan Tunç Soyer İzmirliyi borçlandırmaya tüm hızıyla devam edecek. 2024 seçimlerine geldiğimizde umarız Büyükşehir Belediyesi, Soyer'in 2019'da bıraktığı Seferihisar Belediyesi'ne benzemez.