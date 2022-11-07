İzmir Büyükşehir’de ‘torpil’ sesleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi uzun yıllar sonra ilk kez 20 şube müdürü kadrosu açtı ancak atama işini eline yüzüne bulaştırdı.

Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 21 Ağustos'ta yazılı yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olan memurları için 2.5 aydır mülakat yapmadı. Bizim bu durumu en son gündeme getirdiğimiz 21 Eylül'den bu yana da hiçbir gelişme olmadı.



DİĞER BELEDİYELER TAMAMLADI

Müdürlük için başvurup sınava giren 250 Büyükşehir memurundan, en çok puan alan 100'ünün mülakata alınıp 20 şube müdürünün belirlenmesi işi aylardır bekliyor.

Başka kentlerdeki birçok belediye bu sınav ve ardından yaptıkları mülakat çerçevesinde atamalarını çoktan yaptı. Hatta Çorum gibi bazı belediyeler, yazılı sınav sonuçlarını esas aldı ve orada alınan puanı mülakatta da geçerli sayarak sonuçları ilan etti.



SORU İŞARETLERİ BÜYÜDÜ

İzmir Büyükşehir'in hala adım atmaması ve hiçbir şekilde şeffaf da davranmaması kafalardaki soru işaretlerini daha da büyüttü.

"Acaba belediye yönetimi, bir punduna getirip 20 müdürlük kadrosuna kendilerine yakın gördükleri isimleri mi atayacak?" sorusu gündeme geldi. Belediye çalışanlarından konuyla ilgili üst üste mesajlar alıyoruz.

Mesajlarda özel kalem istisnai kadrosundan memur yapılan bazı isimlerin kayırılacağı yönünde duyumlar alındığı yazıyor.



SKANDAL İDDİALAR GÜNDEMDE

Bir memur ise bizlere, belediyede şu an İnsan Kaynakları Dairesi yönetimine çok yakın bir müdür vekilinin de kendisi de mülakata girecek olmasına rağmen Türkiye Belediyeler Birliği'ni arayarak mülakat için soru istediği iddiasını aktardı ve "Erhan bey, şayet bu kişiye soru verildiyse, üst amirlerimiz bize bu kişinin aldığı ve önceden ezberleyeceği soruları mı soracak?

Böyle rezalet olur mu" dedi. Büyükşehir Belediyesi yetkililerine buradan şunu söylüyoruz: Bu işin takipçisiyiz. Burada bir katakulli çevrilmeye çalışılırsa bunu İzmirlilere aktaracağız... Bunu böyle bilin...



İşçiler Soyer'in makamı önünde eylem yapacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların büyük bölümü banka promosyonunu alırken binlerce kişinin çalıştığı İZENERJİ şirketinde ise kriz yaşanıyor.

İsyan eden işçiler, bizlere Genel İş 2 No'lu Şube yönetiminin, kendilerine gönderdiği mesajı aktardı. Bu mesaja göre şirket yönetimi son görüşmesinde bir bankadan 24 bin lira promosyon ödemesi konusunda teklif aldı ancak bu kabul edilmedi ve bankadan yeni bir teklif talep edildi.



BU SÜRECİ DE TAKİP EDECEĞİZ

Başkan Tunç Soyer ile yapılan görüşme sonucunda ise 4 bankadan daha teklif istendiğini aktaran sendika yöneticileri, "Salı (yarın) saat 17:00'ye kadar herhangi bir olumlu yanıt gelmez ise, Çarşamba günü bütün İZENERJİ emekçileri olarak sabah işbaşını Egemenlik Binası (Kemeraltı'nda Soyer'in makam odasının bulunduğu bina) önünde yapacağız" ifadelerini kullandı.

İşçilerin haklarına kavuşması için bu süreci de yakından takip edip sizlere aktaracağız.