4 personelli şirkette 11 yöneticiye avanta maaş!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şirket yönetim kurullarının belediye başkanlarının arpalığı gibi kullanıldığını biliyorduk da bu kadarını bilmiyorduk. Büyükşehir'e ait Egeşehir Yapı Planlama şirketinin 2021 yılındaki faaliyetlerinin incelendiği Sayıştay raporunu okuduğumda adeta küçük dilimi yutacaktım. Aktaracaklarım eminim sizi de çok şaşırtacak ve de kızdıracak.

ŞİRKET 21 YIL UYKUDAYMIŞ

Egeşehir Yapı Planlama 2000-2021 yılları arasında aktif olarak faaliyet göstermeyen bir şirket. 1990'lı yıllarda EVKA-1 (Ev Kazandırma Projesi), EVKA-2, EVKA-3, EVKA-4 ve Olimpiyat Köyü gibi büyük konut projeleri gerçekleştiren şirketin faaliyetleri 2000 yılından sonra durma noktasına geldi. Şirket o tarihten sonra yalnızca sahip olunan taşınmazlara ilişkin mülkiyet ve kiracılık işlem ve davalarını takip etti o kadar.

Hatta 2021 yılına kadar personel sayısı 4'e kadar düşen şirket, uzun yıllar faaliyette bulunmadı ve sürekli zarar etti. Zararlar ise Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli olarak yaptığı sermaye artırımlarıyla finanse edildi.

YÖNETİCİLERE 5 YILDA 2.3 MİLYON

Bu tabloya rağmen şirkette 6102 sayılı Kanun'a göre en az 1 kişiden bile oluşabilecek yönetim kurulu atamak yeterliyken belediye başkanları sürekli 11 yönetim kurulu üyesi görevlendirdi. Yani kendisine yakın olan isimlere buradan maaş bağladı.

Bu yöneticilere sadece 2017-2021 arasındaki 5 yılda ödenen toplam para ise, toplam 2 milyon 324 bin lira... 2000 yılından itibaren hesaplandığında rakam belki 10 milyon lirayı bulacak. İnanılacak gibi değil. 2000-2021 yılları arasında 15 yıl Başkan Aziz Kocaoğlu görevdeydi. Son 3 yılda ise, Tunç Soyer başkanlık yapıyor.

İSTANBUL VE TUNCELİ'DEN ATAMA

Bir ara bu şirketin yönetim kuruluna Soyer'in talimatıyla İstanbul'dan CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem atanmıştı.

Yine bir ara Tunceli Honaz'ın eski belediye başkanı olan müzik öğretmeni CHP'li Celaleddin Polat da bu şirkete yönetim kurulu üyesi yapılmıştı. Bu yıl şirket yeniden aktif hale getirildi ve personel sayısı 21'e çıktı. Ancak Sayıştay raporu, 2000-2021 arası şirkette tam bir yağma yaşandığını net bir şekilde gösteriyor.

HESABI ELBET BİR GÜN SORULUR

Başta Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer olmak üzere bu yağmada sorumluluğu olanlara buradan sesleniyorum: Halkın parasıyla böyle avanta maaşlar dağıtırken vicdanınız hiç mi sızlamadı? İnsan, milyonlarca İzmirlinin parasını harcarken en azından biraz insaf sahibi olur. Yazıklar olsun demekten başka bir şey gelmiyor elden. Bu düpedüz İzmirlinin parasını yağmalamaktır.

İzmirli elbet bir gün bunun hesabı sorar...

TÜRKİYE'DE İLK 2 KADINLI ODA YÖNETİMİ

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) Başkan Mahmut Özgener'in bu dönemki yönetim kurulu üyeleri arasında Jülide Hergül Tutan ve Nuray Eyigele İşleyen de yer aldı. Meğer 2 kadının İZTO yönetiminde yer alması Türkiye'deki odalar arasında bir ilkmiş... Bunu önceki gün Ankara'ya çıkarma yapan İzmirli oda ve borsa yöneticilerini ağırlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bizzat söyledi. Hisarcıklıoğlu bu nedenle Özgener ile Tutan ve İşleyen'i tebrik etti. Türkiye'de kadın artık hayatın her alanında aktif olarak yer alıyor. Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası'nı uzun yıllardır yönetiyor. Seçimlerde karşısına rakip bile çıkamıyor. Yaşar Holding Başkanvekili İdil Yiğitbaşı da Ege Bölgesi Sanayi Odası yönetiminde görev yapıyor. Umarız İzmir ve Ege'deki odaların yönetimlerindeki erkek egemen yapı da hızla değişir.