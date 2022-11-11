Şu korsan makam araçlarından inin artık beyler!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yıllardır yaşanan rezalet nedir böyle! Devletin bir kurumunda makam aracı tahsis edilecekler bellidir. Ancak, Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Mustafa Özuslu ve basın iletişim koordinatörü gibi bazı üst düzey bürokratlar, kendilerine mevzuat gereği makam aracı tahsis edilmeyince korsan makam aracı kullanıyorlar.

Sayıştay 2020 raporuna yazdığı gibi 2021 raporunda da vurguladı. Belediye İZBETON'a verdiği işlerin kontrolünde kullanmak için bu şirketten araç alıyor.

2021'de de 35 araç bu şekilde alınmış.

MASRAF ŞİRKETTEN KEYİF ONLARDAN

Şoför dâhil her türlü gideri İZBETON tarafından karşılanan bu araçları, yapım işi bünyesinde kontrol görevinde bulunan teknisyen, mühendis gibi görevlilerin kullanması gerekiyor. Ancak, Özuslu ve basın iletişim koordinatörü gibi üst düzey bürokrat olan bu beyler, bunları makam aracı olarak kullanıyor. Sayıştay uyarılarını bile dinlemiyorlar.

Kurum da bu uygulamayı sürdürerek usulsüzlüğe imza atıyor. Zaten mali açıdan sıkıntı yaşayan İZBETON bu araçların masrafına para yetiştirmeye çalışırken bu beyler adeta keyif sürüyor. Buradan bu beylere sesleniyorum... Biraz hicap duyun da şu korsan araçları kullanmaya bırakın artık!

RESMİ GEZİ BAHANE EŞLİ SEYAHAT ŞAHANE

İlçeyi heykellerle dolduran ve en son yaptırdığı skandal Bülent-Rahşan Ecevit heykeliyle Türkiye'de konuşulan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediyede yapılan 12 milyon liralık mıcır vurgunu operasyonunun stresini Londra'da eşi Duygu Günel ile birlikte gittiği 'resmi gezide' attı. Belediye Meclisi'nin eylül toplantısında Başkan Ömer Günel, Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Meclis Üyesi Tibet Özer, Kültür ve Basın Sorumlusu Atıl Ulaş Bengi ve Tercüman Ecehan Dolgun'dan oluşan heyetin Londra'daki World Travel Market Fuarı'na katılmaları için karar çıkarılmıştı.

KAMU PARASIYLA CHP TOPLANTISINA

Belediye Meclisi'nin 5 kişi için onay verdiği heyete, Başkan Ömer Günel'in eşi Duygu Günel ile Belediye Meclis Üyesi Tibet Özer'in eşi Seda Özer de dahil edildi.

Eşlerin ücreti herhalde kendi ceplerinden karşılanmıştır ama bu durum resmi iş gezisini bir anda turistik seyahate çevirdi.

Ayrıca belediye kasasından yani devletin parasıyla bu geziye giden heyetin eşleriyle birlikte CHP'nin Londra Temsilciliği'nin programına katılması da dikkat çekti.

DAVALARLA BOĞUŞAN 'TOPUKLU EFE' SAYIŞTAY'DAN GEÇTİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 'Topuklu Efe' namıyla anılan Özlem Çerçioğlu, FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen Erkan Karaaslan ile birlikte ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlamalarla hakkında açılan davalardan yargılanıyor. Çerçioğlu için bu davalarda toplam 20 yılı bulacak şekilde hapis cezası isteniyor. Bu arada Çerçioğlu'nun avukatı olan Levent Göktaş, Necip Hablemitoğlu cinayetinde azmettirici sanık olarak gözüküyor. Durum böyleyken Sayıştay'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı denetimi için hazırladığı raporda neredeyse hiç olumsuz bulguya yer verilmemesi dikkat çekti. Bakalım 'Topuklu Efe' aynı başarıyı yargılandığı davaların finalinde de gösterebilecek mi?