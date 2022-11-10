Hasta başkana yaptığınız olmadı Özlem Hanım!

Aydın'da şunu herkes biliyor ki, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, önümüzdeki yerel seçimler için CHP'nin Söke Belediye Başkan adayı olarak Büyükşehir Batı Bölge Koordinatörü yaptığı prensi Fatih Akkentli'yi hazırlıyor. Benim bile Akkentli'nin ağzından "Önümüzdeki seçimde Söke'nin adayı benim" sözünü duymuşluğum var. Bu arada Söke Belediye Başkanı CHP'li Levent Tuncel de bir süredir sağlık sorunları yaşıyor. Durumunun kötü olduğu söyleniyor. Hatta Fatih Akkentli'nin eniştesi olan Meclis Üyesi Hasan Turhan da ilginç bir hamleyle Başkan Tuncel'e vasi tayin edilmesi için geçtiğimiz günlerde yargıya başvurdu.

KAMERALAR ÖNÜNDE ÇAĞRI

İşte ortada böyle bir tablo varken prensi Akkentli'yi de yanına takıp Söke'ye giden Çerçioğlu'nun yaptığı hiç yakışmadı. Orada sanki kurgu olduğu düşünülecek bir şekilde Çerçioğlu'na "Geçtiğimiz günlerde bir belediye meclisi üyesi, Söke Belediye Başkanı hakkında vasi talebinde bulundu.

Başkan, yaklaşık 1 yıldır belediye meclisi toplantılarına katılamıyor. Siz bu konuda bir değerlendirmede bulunmak ister misiniz?" sorusu yöneltildi. O da bu pası değerlendirdi ve "Tabii biz başkanımızı severiz ama Söke'de yaşayan vatandaşlarımızı daha çok sever ve sayarız. Başkanın da gereğini yapacağını düşünüyorum" deyiverdi. Yani ağır hasta olan Tuncel'i kameralar önünde istifaya davet etti.

KADIN BAŞKANA YAKIŞMADI

Tamam Tuncel, sağlık sorunları nedeniyle görevini yürütemiyor olabilir. Ancak böylesine ağır bir hastalık yaşadığı belirtilen bir belediye başkanının görevinden ayrılmasının istenmesi kameralar önünde yapılmamalı. Bunun usulü yöntemi var.

Örneğin parti yönetimiyle konuşursunuz.

Ondan sonra böyle bir şey istenecekse kendisine, yakınlarına söylersiniz. İkna edersiniz. Ne bileyim başka birçok yol izlersiniz ama hasta bir belediye başkanını böyle sanki kurguymuş algısı oluşturan bir soru üzerine böyle rencide edici bir şekilde istifaya davet edemezsiniz.

Siyasetçi ne olursa olsun nezaketini korumasını bilmelidir. Hele bir kadın belediye başkanının bu şekilde bir yol izlemesini yadırgamamak mümkün değil.

HUZUREVİ SATIŞININ ALTINDA NE VAR?

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Örnekköy'de üzerinde Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını taşıyan huzurevinin bulunduğu 17.3 dönümlük arazinin "satışı" veya "borçlar karşılığında SGK gibi kurumlara devri" için meclisten karar çıkarttırdı.

AK Parti, "Siz burayı üçüncü kişilere mi satacaksınız?" diye sorarken CHP'li Birgül Sural Üner ve Murat Öğüt satış kararına şerh düştü. Tugay, "Burayı bakanlığa devredebilmemiz için bu kararı almamız lazım. Başka bir şey yapmayacağız" dedi ama soru işaretleri kalkmadı. İşte şimdi Vakıfbank eski müfettişlerinden İbrahim Naki Avşar, deniz manzaralı olan 17.3 dönümlük arsayla ilgili imar plan notlarını ortaya çıkardı. Buna göre 1.5 emsal hakkı verilen 17.3 dönümlük arazide 26 bin metrekare inşaat yapılabiliyor.

'EN AZ 500 MİLYON LİRA EDER'

Burası plan notlarında "TM" yani "Ticari Seçenekli Konut Bölgesi" olarak geçiyor.

Bu da arsanın sahibine "kullanım değişiklik hakkı" da sağlıyor. Avşar'ın söylediğine göre burayı alacak kişi huzurevi inşa ediyorum deyip sonradan kullanım değişikliği ile burayı otel, ticarethane veya rezidansa çevirebilir.

Avşar, "en düşük değeri 500 milyon lira olan arsanın çok düşük bir bedelle satılmak istendiği" iddiasını dile getiriyor.

Bu arada doğru olduğunu düşünmüyorum ama burası için İzmir'in tanınmış müteahhitlerinden birinin adı talipli olarak geçiyor.

Umarız Karşıyaka halkının hakkı yenmez.