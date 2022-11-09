CHP’de kavga çıkaracak sözler!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tartışmalı bölgelere imar izni verdiği bir dönemde CHP, yıkılan Buca Cezaevi'nin yeriyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan imar planını polemik konusu haline getirdi. Bu resmen Urla, Alsancak, Bornova gibi başka yerleri imara açarken Buca Cezaevi'ni işaret edip 'cambaza bak' demekten başka bir şey değil.

Nitekim CHP İl Başkanı Deniz Yücel, önceki gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Buca Cezaevi planlarına ilişkin buranın yeşil alan olması gerektiğini belirterek itiraz dilekçesi verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un Bakanlık İl Müdürlüğü'ne giden CHP'lilerin önlerinde yer alması dikkat çekti.

"TMMOB KENDİ İŞİNE BAKSIN"

Ancak bu konu CHP içinde bir 'yeşil alan' kavgası çıkarmaya doğru gidecek gibi... Bunu, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın bir televizyon programındaki sözlerinden hareketle söylüyorum... Kılıç, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurlu Sekreteri Aykut Akdemir'in kendisini Buca Cezaevi konusunda ikircikli olmakla suçlayan sözlerine öyle bir cevap verdi ki... Önce "Aykut Bey, Madenciler Odası Başkanı. Bartın'da, Soma'da maden faciası oldu, oralarda patlamalar, can kayıpları oldu, ben kendisini oralarla ilgili bir şeyler yapmaya davet ediyorum. Herkes kendi işini yapabilse sorun kalmaz zaten" dedi.

BATUR'A AĞIR GÖNDERME

Ardından da lafı Buca Cezaevi ile ilgili dilekçe vermeye giden Batur'un sorumluluk alanında yer alan ve imar izni verilen Alsancak'ta TRT binasının arkasındaki 10 dönümlük alana getirdi. "O bölgenin otoparka ihtiyacı var. Oraya bir otopark yapılabilir. Basmane Çukuru var, oraya yeşil alan yapılabilir, orası Kültürpark'la birleştirilebilir" diye konuştu. Yine lafı Soyer'in onayıyla Büyükşehir tarafından Urla'da tarihi kalıntıların olduğu bölgeye konut yapımına izin veren imar planı hazırlanmasına getirdi ve "Urla planları mesela kentin akciğerleri konumunda. İnciraltı mesela, kesinlikle imara açılmamalı, orası tarım arazisi.

Buca Cezaevi ile ilgili tabii ki mücadelemizi vereceğiz ama bunun yanında Basmane Çukuru, TRT binasının arkasındaki arazi, İnciraltı'nın tarım alanı olarak kalmasıyla, hepsiyle ilgili mücadele verelim" ifadelerini kullandı. Kendisine soracaktım fakat ulaşamadım.

Ancak, benim kişisel kanaatim şu:

Kılıç, kendi ilçesini bırakıp Buca için dilekçe vermeye giden Batur'a "Sen önce kendi işine bak" diyor. Soyer'e de "Sizin Urla'da yaptığınız da doğru değil" mesajı veriyor.

"BENİ GENEL MERKEZ GÖNDERMİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, genel sekreterlik koltuğu için şimdi de rotayı Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler'e kırdı. Gürler'in bu görev için düşünüldüğü yönündeki haberler üzerine kendisine ulaştık. "Söyleyebileceğim şu, evet konuşuldu. Böyle bir görev için bana sordular. Ama daha sonrasında resmileşmiş bir şey yok" dedi. Kendisine "Sizi genel merkez gönderiyormuş?

Doğru mu?" diye sordum.

"Hayır öyle bir şey olabilir mi? Bunlar yanlış bilgiler. Ben mesleğimi bilerek ve severek yapan birisiyim. Doğa koruma çalıştım, afet planlama çalıştım, uzmanlıklarım bunlar. Dolayısıyla Tunç Bey de beni tanıyor biliyor genel merkez de.

Anacak şu gönderdi, bu gönderdi denilmesi farklı şey" ifadelerini kullandı.